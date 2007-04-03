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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17951796179717981799>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:59

Півквартири зникло!

  Vitaka написав:Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.

:)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 29 кві, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:00

  Vitaka написав:Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.

Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:04

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.

Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.

Зьобра, не гарячкуй! :) Маніпулі на твою психику тиснуть.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:13

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.

Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.

Зьобра, не гарячкуй! :) Маніпулі на твою психику тиснуть.

Козаче, поки що бики давлять, і вже під 8к. Я не пам'ятаю щоб колись наближались до 8к і не пробивали цей рівень.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:17

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.

Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.


Так тезером можно воспользоваться па3,5к - получится купить более чем в 2 раза больше бульбашок :)
П.С Снова положительный новостной фон (как при походе к 10,5к) - ах, ах, халвинг, очередной джастинг бамбо заявил, шта вазможный перехай, ах биткоен уверенно востанавливается после падения :mrgreen:
Ладно, посмотрим, шо на этот раз нам приготовили на абсалютна дицинтрализованнам биткоене :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вони доки не ліквідують Козака не заспокояться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://news.finance.ua/ru/news/-/46993 ... e-otlozhen

Какие будут мнения? Легализация Куны уже летом?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра не слухай того Козака, думай своєю головою, без емоцій. В казака немає іншого виходу як вірити в шорт, і в кожному пості про це писати. В нього вже це істерика. Навіть якщо й коригування й буде то до 190-195 просядемо. Я за шорт з тверезою головою...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:38

  OptiX написав:Зебра не слухай того Козака, думай своєю головою, без емоцій. В казака немає іншого виходу як вірити в шорт, і в кожному пості про це писати. В нього вже це істерика. Навіть якщо й коригування й буде то до 190-195 просядемо. Я за шорт з тверезою головою...

Так я завжди тверезо оцінюю ситуацію. Тому і скоротив свою позицію до 30 ефірів, усереднюся на 210-215 до 100 штук як проб'ємо і закрипимося на 8000+. Потім стоп десь вище 220 якщо план не виправдається.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:05

  Zebra написав:Вони доки не ліквідують Козака не заспокояться.

Це і є головною причину псевдопампа... :) Як тільки зафіксю лося, то все посиплеться. А так скаженітимуть і тезера друкуватимуть без міри... :) Усереднятися буду на ту ж саму суму, якщо до ціни ліквідації дійде. Але це малореально. Псевдопамп вже затухає, агонія. :)

  Vitaka написав:Так тезером можно воспользоваться па3,5к - получится купить более чем в 2 раза больше бульбашок :)
П.С Снова положительный новостной фон (как при походе к 10,5к) - ах, ах, халвинг, очередной джастинг бамбо заявил, шта вазможный перехай, ах биткоен уверенно востанавливается после падения

Дехто цього ще не вкурив... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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