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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:59
Vitaka написав:Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 29 кві, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:00
Vitaka написав:Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:04
Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.
Зьобра, не гарячкуй!
Маніпулі на твою психику тиснуть.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:13
Козак-характерник написав: Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.
Зьобра, не гарячкуй!
Маніпулі на твою психику тиснуть.
Козаче, поки що бики давлять, і вже під 8к. Я не пам'ятаю щоб колись наближались до 8к і не пробивали цей рівень.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:17
Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Стенки то понятно, но это распределенный стакан. Он очень бычий. Да и Тезера 4 млрд напечатали за посдение недели.
Так тезером можно воспользоваться па3,5к - получится купить более чем в 2 раза больше бульбашок
П.С Снова положительный новостной фон (как при походе к 10,5к) - ах, ах, халвинг, очередной джастинг бамбо заявил, шта вазможный перехай, ах биткоен уверенно востанавливается после падения
Ладно, посмотрим, шо на этот раз нам приготовили на абсалютна дицинтрализованнам биткоене
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:22
Вони доки не ліквідують Козака не заспокояться.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:24
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:33
Зебра не слухай того Козака, думай своєю головою, без емоцій. В казака немає іншого виходу як вірити в шорт, і в кожному пості про це писати. В нього вже це істерика. Навіть якщо й коригування й буде то до 190-195 просядемо. Я за шорт з тверезою головою...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:38
OptiX написав:
Зебра не слухай того Козака, думай своєю головою, без емоцій. В казака немає іншого виходу як вірити в шорт, і в кожному пості про це писати. В нього вже це істерика. Навіть якщо й коригування й буде то до 190-195 просядемо. Я за шорт з тверезою головою...
Так я завжди тверезо оцінюю ситуацію. Тому і скоротив свою позицію до 30 ефірів, усереднюся на 210-215 до 100 штук як проб'ємо і закрипимося на 8000+. Потім стоп десь вище 220 якщо план не виправдається.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:05
Zebra написав:
Вони доки не ліквідують Козака не заспокояться.
Це і є головною причину псевдопампа...
Як тільки зафіксю лося, то все посиплеться. А так скаженітимуть і тезера друкуватимуть без міри...
Усереднятися буду на ту ж саму суму, якщо до ціни ліквідації дійде. Але це малореально. Псевдопамп вже затухає, агонія.
Vitaka написав:
Так тезером можно воспользоваться па3,5к - получится купить более чем в 2 раза больше бульбашок
П.С Снова положительный новостной фон (как при походе к 10,5к) - ах, ах, халвинг, очередной джастинг бамбо заявил, шта вазможный перехай, ах биткоен уверенно востанавливается после падения
Дехто цього ще не вкурив...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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