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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:11
8000+
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:14
Козак-характерник написав:
Псевдопамп вже затухає, агонія
Що там затухає??.... 8090 і відскоку толком й не було
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:14
Zebra написав:
8000+
Туземун!
На всю кАтлєту час заходити!
Скоро 20к!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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2
-
- Повідомлень: 28277
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1921 раз.
- Подякували: 2108 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:15
Козак-характерник написав:
Туземун!
На всю кАтлєту час заходити!
Скоро 20к!
Нервовий зрив?
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OptiX
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- Повідомлень: 76
- З нами з: 13.09.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:15
OptiX написав: Козак-характерник написав:
Туземун!
На всю кАтлєту час заходити!
Скоро 20к!
Нервовий зрив?
Ліквідація.
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Zebra
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- Повідомлень: 8223
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 1317 раз.
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1
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:16
Сейчас если не полетим вниз, то шеф все пропало)))
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Zebra
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- Повідомлень: 8223
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 1317 раз.
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1
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:17
Zebra написав:
Сейчас если не полетим вниз, то шеф все пропало)))
Не сцать!
Бог з нами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28277
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1921 раз.
- Подякували: 2108 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:18
Zebra написав:
Сейчас если не полетим вниз, то шеф все пропало)))
Я очікував великого відскоку... це фігня повна, якщо й відскочимо до 7900, то швидко повернемость і далі на 8300
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OptiX
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- Повідомлень: 76
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:18
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Сейчас если не полетим вниз, то шеф все пропало)))
Не сцать!
Бог з нами!
Аллілуя!!!
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Zebra
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- Повідомлень: 8223
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 1317 раз.
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1
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:20
У меня уже минус 300 евро убытка, и усредняться не хочется. Что они творят со мной, черти)))
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Zebra
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- Повідомлень: 8223
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 1317 раз.
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