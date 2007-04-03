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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:21
Zebra написав:
У меня уже минус 300 евро убытка, и усредняться не хочется. Что они творят со мной, черти)))
Чим більше шафа, тим гучніше падає. Мегастрижка попереду....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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