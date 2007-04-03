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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1797179817991800>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:21

  Zebra написав:У меня уже минус 300 евро убытка, и усредняться не хочется. Что они творят со мной, черти)))

Чим більше шафа, тим гучніше падає. Мегастрижка попереду.... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:23

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:У меня уже минус 300 евро убытка, и усредняться не хочется. Что они творят со мной, черти)))

Чим більше шафа, тим гучніше падає. Мегастрижка попереду.... :)

Походу велика кількість піплу після халвінгу ціни шортила увесь цей ріст, типа "отрицаниє", і дошортилася :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:34

  Zebra написав:Походу велика кількість піплу після халвінгу ціни шортила увесь цей ріст, типа "отрицаниє", і дошортилася :mrgreen:

Зьобра, ти ж розумієш, що все не так... :wink: Зупу з лонгустів ми ще посьорбаємо... :) Скоро.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:44

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Походу велика кількість піплу після халвінгу ціни шортила увесь цей ріст, типа "отрицаниє", і дошортилася :mrgreen:

Зьобра, ти ж розумієш, що все не так... :wink: Зупу з лонгустів ми ще посьорбаємо... :) Скоро.

Если не ликвидируют к тому времени. Уже 7,6 ярдов тезера напечатали.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:44

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Походу велика кількість піплу після халвінгу ціни шортила увесь цей ріст, типа "отрицаниє", і дошортилася :mrgreen:

Зьобра, ти ж розумієш, що все не так... :wink: Зупу з лонгустів ми ще посьорбаємо... :) Скоро.

Можливо після халвінгу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:45

Козак-характерник
що будеш казати при бітку 20к?
Може бути у кріпті все що завгодньо і що не піддається здравій логіці... Хто в 2017 думав що він буде 19к коштувати? або в 19му 13к після 3к? Гарний трейдер той, хто вміє програвати та візнавати помилки. Ти вже міг зафіксуватись у мінус і вже в лонгі або шорті вище відбити його....
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:47

панікьори... :) Бог захищає козака! :D

  Zebra написав:Можливо після халвінгу.

На днях. Можливо п‎'ятниця-зливатниця. Файно буде! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:53

Козак-характерник
Мені то пофіг, твої гроші. Ти не хочеш вчитися на своїх помилках, до сих пір вважаєш що схопив Бога за бороду і можна завжди заробляти в плюс, як ти писав. Але чомусь один ти вумний, а 95% трейдерів у світі тупі й цього не розуміють...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:п‎'ятниця-зливатниця

У трейдінгу немає закономірності, запам'ятай це. Інакше все було б прогнозовано-очІкуваним і всі були б "Ми будем багатими..."
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:02

  OptiX написав:"Ми будем багатими..."

Слово - золото! :D Іду дров назбираю, мангал розпалити. Смажити лонгустів. Морський пікнічьок: лобстери, креветки, лонгусти. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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