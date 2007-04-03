Чим більше шафа, тим гучніше падає. Мегастрижка попереду....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:21
Чим більше шафа, тим гучніше падає. Мегастрижка попереду....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:23
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:34
Зьобра, ти ж розумієш, що все не так... Зупу з лонгустів ми ще посьорбаємо... Скоро.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:44
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:44
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:45
Козак-характерник
що будеш казати при бітку 20к?
Може бути у кріпті все що завгодньо і що не піддається здравій логіці... Хто в 2017 думав що він буде 19к коштувати? або в 19му 13к після 3к? Гарний трейдер той, хто вміє програвати та візнавати помилки. Ти вже міг зафіксуватись у мінус і вже в лонгі або шорті вище відбити його....
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:47
панікьори... Бог захищає козака!
На днях. Можливо п'ятниця-зливатниця. Файно буде!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:53
Козак-характерник
Мені то пофіг, твої гроші. Ти не хочеш вчитися на своїх помилках, до сих пір вважаєш що схопив Бога за бороду і можна завжди заробляти в плюс, як ти писав. Але чомусь один ти вумний, а 95% трейдерів у світі тупі й цього не розуміють...
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:02
Слово - золото! Іду дров назбираю, мангал розпалити. Смажити лонгустів. Морський пікнічьок: лобстери, креветки, лонгусти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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