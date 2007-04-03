Козаче, у тебе шорт ефіру від 188
Бітка 7000
Зеку 39
Оптимізм це добре, але інколи треба грати зі стопом, щоб мати шанс поласувати лонгустів.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:28
Козаче, у тебе шорт ефіру від 188
Бітка 7000
Зеку 39
Оптимізм це добре, але інколи треба грати зі стопом, щоб мати шанс поласувати лонгустів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44
Свято наближається!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:46
7,007.22 - біток, 39.89 - зек. 188.2 - кефір. Скоро ласуватимемо зупою з лонгустів. Навіть без усереднення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:53
Какая емкая фраза...от верующего человека Казак,ты главное из шортов не выходи,не перебивай направление...Я топил за рост и мне нужно еще чуть-чуть чтобы окончательно долить альты...
Что,что??Полоски зебровые снимают..Казак заразил тут вирусом шортизма,покруче чем Корона..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:59
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