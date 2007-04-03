Козаче, у тебе шорт ефіру від 188
Бітка 7000
Зеку 39
Оптимізм це добре, але інколи треба грати зі стопом, щоб мати шанс поласувати лонгустів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:28
Козаче, у тебе шорт ефіру від 188
Бітка 7000
Зеку 39
Оптимізм це добре, але інколи треба грати зі стопом, щоб мати шанс поласувати лонгустів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44
Свято наближається!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:46
7,007.22 - біток, 39.89 - зек. 188.2 - кефір. Скоро ласуватимемо зупою з лонгустів. Навіть без усереднення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:53
Какая емкая фраза...от верующего человека Казак,ты главное из шортов не выходи,не перебивай направление...Я топил за рост и мне нужно еще чуть-чуть чтобы окончательно долить альты...
Что,что??Полоски зебровые снимают..Казак заразил тут вирусом шортизма,покруче чем Корона..
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:59
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:04
Ріст без корекцій - ознака грандіозного шухера!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера еще +150 млн штук.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:08
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:12
Ех, Зьобра і ти під впливом пропаганди маніпуля. Смакую попкорн і готую мангал на шашлик з лонгустів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:24
Доки тебе не ліквідує - ринок не розвернеться.
Навіщо КІТу займатись скальпінгом, якщо є тисячі мєлкої риби. Йому достатньо побачити скупчення стаї на проковтнути їх всіх одним разом.
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