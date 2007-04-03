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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:27
Козак-характерник
Козаче ти думку маєш правильну, але....
З чого ти взяв шо бритимуть лонгістів із 8к, а не з 13к наприклад? Ще мало хто увірував в 20к и туземун, набирають корабель... А чи дотянеш ти до бітка 13-15к? Гадаю ти вже 100 раз пожалкував що не вийшов у невеликий мінус... І ті скріни, що ти постиш, ти постив ще при бітку 7600... Допомогли вони тобі?
Востаннє редагувалось OptiX
в Сер 29 кві, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:28
Zebra
Зустрінемося на морському пікнічку!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:57
8200 УВЕРЕННЫЕ
ЭФИР 210
наверное ну его нафиг усредняться
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 29 кві, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:59
8250, и если бы эфир к битку не падал было бы там 220
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:03
Козака там уже должно было ликвидировать с потрохами.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:16
Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:20
OptiX написав:
Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?
Американская сессия открылась, а там все эти CME и Bakkt только битком торгуют - пошла цепная реакция ликвидаций и стопов.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:21
OptiX написав:
Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?
Да уже. Утром остатки бутериума в деда перелил.
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phantom_systems
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:21
Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
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Zebra
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