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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1799180018011802>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:27

Козак-характерник
Козаче ти думку маєш правильну, але....
З чого ти взяв шо бритимуть лонгістів із 8к, а не з 13к наприклад? Ще мало хто увірував в 20к и туземун, набирають корабель... А чи дотянеш ти до бітка 13-15к? Гадаю ти вже 100 раз пожалкував що не вийшов у невеликий мінус... І ті скріни, що ти постиш, ти постив ще при бітку 7600... Допомогли вони тобі?
Востаннє редагувалось OptiX в Сер 29 кві, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:28

Zebra Зустрінемося на морському пікнічку! :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

8200 УВЕРЕННЫЕ
ЭФИР 210

наверное ну его нафиг усредняться
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 29 кві, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

8250, и если бы эфир к битку не падал было бы там 220
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:00

  Козак-характерник написав:Zebra Зустрінемося на морському пікнічку! :wink:

Опасное дело шортить сейчас, честно. Дед 8200, бутериум 210 и оно дальше прет. +500 за полдня по деду уже не шутка.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козака там уже должно было ликвидировать с потрохами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:20

  OptiX написав:Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?

Американская сессия открылась, а там все эти CME и Bakkt только битком торгуют - пошла цепная реакция ликвидаций и стопов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:21

  OptiX написав:Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?

Да уже. Утром остатки бутериума в деда перелил.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
Zebra
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