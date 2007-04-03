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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:28
Zebra написав:
Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
Решил этим опросом инфаркт казаку сделать? ))
ЗЫ: 8750. Но сижу на заборе, не лонгую.
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32
OptiX написав: Zebra написав:
Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
Решил этим опросом инфаркт казаку сделать? ))
ЗЫ: 8750. Но сижу на заборе, не лонгую.
Козака уже ликвидировало. Он вышел из игры.
Я остался в шорте с 30 эфирками от 196. Усредняться по 208 - СТРАШНО.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:45
Zebra написав:
Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
По идее, да, дедушка должен ударится головкой в район 8,5к
Кроссы повалились. Какие мысли по ентому поводу? Например, эосокефир/дед?
Подскочили %% по битке, видимо нарот почал одевать шорты
Востаннє редагувалось Vitaka
в Сер 29 кві, 2020 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:45
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:56
Zebra написав:
Козака уже ликвидировало. Он вышел из игры.
Я живий, батя...
Мангал для лонгустів поставив вже.
П.С. Не усередняв.
OptiX написав:
Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?
Саме так, вже давно. А повалиться все разом: дєд-старпьор і альта.
Zebra написав:
Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.
2800$
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03
Козаче, значить все ще попереду, поки буде передишка. Ти як індикатор.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03
Ахахахаха
Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.
Востаннє редагувалось Vitaka
в Сер 29 кві, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:04
Zebra написав:
Козаче, значить все ще попереду, поки буде передишка. Ти як індикатор.
Добре...
Який соус купляти під лонгуста?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:07
Vitaka написав:
Ахахахаха
Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.
Він кащей!))
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:08
Zebra написав: Vitaka написав:
Ахахахаха
Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.
Він кащей!))
Правильно - чахлик невмирущий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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