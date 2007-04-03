Решил этим опросом инфаркт казаку сделать? ))
ЗЫ: 8750. Но сижу на заборе, не лонгую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:28
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:45
По идее, да, дедушка должен ударится головкой в район 8,5к
Кроссы повалились. Какие мысли по ентому поводу? Например, эосокефир/дед?
Подскочили %% по битке, видимо нарот почал одевать шорты
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 16:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:45
....
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:56
Я живий, батя... Мангал для лонгустів поставив вже.
П.С. Не усередняв.
Саме так, вже давно. А повалиться все разом: дєд-старпьор і альта.
2800$
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, значить все ще попереду, поки буде передишка. Ти як індикатор.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ахахахаха Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:04
Добре... Який соус купляти під лонгуста?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:07
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:08
Правильно - чахлик невмирущий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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