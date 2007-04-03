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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1800180118021803>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:28

  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.

Решил этим опросом инфаркт казаку сделать? ))
ЗЫ: 8750. Но сижу на заборе, не лонгую.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32

  OptiX написав:
  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.

Решил этим опросом инфаркт казаку сделать? ))
ЗЫ: 8750. Но сижу на заборе, не лонгую.

Козака уже ликвидировало. Он вышел из игры.

Я остался в шорте с 30 эфирками от 196. Усредняться по 208 - СТРАШНО.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:45

  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.

По идее, да, дедушка должен ударится головкой в район 8,5к
Кроссы повалились. Какие мысли по ентому поводу? Например, эосокефир/дед?
Подскочили %% по битке, видимо нарот почал одевать шорты :)
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:56

  Zebra написав:Козака уже ликвидировало. Он вышел из игры.

Я живий, батя... :) Мангал для лонгустів поставив вже.

П.С. Не усередняв.

  OptiX написав:Куда это эфир к битку валится? все с альтов в биток переливают?

Саме так, вже давно. А повалиться все разом: дєд-старпьор і альта.

  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.

2800$
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, значить все ще попереду, поки буде передишка. Ти як індикатор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ахахахаха :) Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:04

  Zebra написав:Козаче, значить все ще попереду, поки буде передишка. Ти як індикатор.

Добре... :wink: Який соус купляти під лонгуста? :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:07

  Vitaka написав:Ахахахаха :) Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.

Він кащей!))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:08

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Ахахахаха :) Дед-старпёр... Этапять!
Зебра, у меня 3 кефира в шорте па 200.

Він кащей!))

Правильно - чахлик невмирущий. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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