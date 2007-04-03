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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1801180218031804>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:17

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:на ~20% дампові бутеріума по кросу, які очікування по його ціні в баксові? а також по передхалвінговому двіжу діда?

$210 максимум

дозрів відпустити 0,025 BTC, але 210 уже є, наступні орієнтири які бачиш?

п.с. дід по RSI на рубіжі перекупленості
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:27

Binance стал целью DDoS-атаки на его китайские домены. Главный исполнительный директор [CEO] Binance Чанпэн Чжао подтвердил эту новость 29 апреля после того, как слухи об атаке начали совершать раунды за несколько часов до этого. Генеральный директор заявил, что это может быть работа его «конкурентов».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:41

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:на ~20% дампові бутеріума по кросу, які очікування по його ціні в баксові? а також по передхалвінговому двіжу діда?

$210 максимум

дозрів відпустити 0,025 BTC, але 210 уже є, наступні орієнтири які бачиш?

п.с. дід по RSI на рубіжі перекупленості

Потрібна розворотна свічка завтра, або перевернутий молот сьогодні на 196-197. Інакше продовження тренду.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:44

  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.


Поставил лимитки в шорт первую 8450,а вторую на 8521. ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:09

  Ruslan2453 написав:
  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.


Поставил лимитки в шорт первую 8450,а вторую на 8521. ))

Ласкаво просимо на морський пікнічьок! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера уже 7,8 млрд штук
за сутки +225 млн

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:03

  Zebra написав:Тезера уже 7,8 млрд штук
за сутки +225 млн

https://stablecoinstats.com/

Тепер лише вічний ріст! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:08

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Тезера уже 7,8 млрд штук
за сутки +225 млн

https://stablecoinstats.com/

Тепер лише вічний ріст! :D

Вічний, не вічний а самовпевнених та жадібних накажуть...
Зек 47, Кефір 211
Якщо ти так впевнений у шорті на 2800 то що заважало стопнутись у мінус та зайти у біток умовно кажучи по 9к і шортити до тих же 2800? Жадібність, та не бе бажання закривати в мінус, без цього у трейдінгу не можна...у більшость успішних трейдерів мінусових контрактів більше ніж плюсових.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:мой прогноз 8450

Проскочили твой прогноз и не заметив. Идем дальше...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:21

  Козак-характерник написав:
  Ruslan2453 написав:
  Zebra написав:Делайте свои прогнозы куда сегодня биток долетит - мой прогноз 8450.


Поставил лимитки в шорт первую 8450,а вторую на 8521. ))

Ласкаво просимо на морський пікнічьок! :)

Если сегодня дед 8500 пробьет, с медведей шерсть вместе со шкурой снимать будут...
phantom_systems
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