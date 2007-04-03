дозрів відпустити 0,025 BTC, але 210 уже є, наступні орієнтири які бачиш?
п.с. дід по RSI на рубіжі перекупленості
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:17
дозрів відпустити 0,025 BTC, але 210 уже є, наступні орієнтири які бачиш?
п.с. дід по RSI на рубіжі перекупленості
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:27
Binance стал целью DDoS-атаки на его китайские домены. Главный исполнительный директор [CEO] Binance Чанпэн Чжао подтвердил эту новость 29 апреля после того, как слухи об атаке начали совершать раунды за несколько часов до этого. Генеральный директор заявил, что это может быть работа его «конкурентов».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:41
Потрібна розворотна свічка завтра, або перевернутий молот сьогодні на 196-197. Інакше продовження тренду.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:44
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:09
Ласкаво просимо на морський пікнічьок!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера уже 7,8 млрд штук
за сутки +225 млн
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:03
Тепер лише вічний ріст!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:08
Вічний, не вічний а самовпевнених та жадібних накажуть...
Зек 47, Кефір 211
Якщо ти так впевнений у шорті на 2800 то що заважало стопнутись у мінус та зайти у біток умовно кажучи по 9к і шортити до тих же 2800? Жадібність, та не бе бажання закривати в мінус, без цього у трейдінгу не можна...у більшость успішних трейдерів мінусових контрактів більше ніж плюсових.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:21
Если сегодня дед 8500 пробьет, с медведей шерсть вместе со шкурой снимать будут...
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