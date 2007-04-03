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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28
OptiX написав: Zebra написав:
мой прогноз 8450
Проскочили твой прогноз и не заметив. Идем дальше...
На битфине пока что максимум 8450 был
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Додано: Сер 29 кві, 2020 19:32
Zebra написав:
На битфине пока что максимум 8450 был
Банан 8480 хай
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