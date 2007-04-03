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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18031804180518061807>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:52

  osafly написав:А-а-А-А...Пошли фитиль рисовать,или не фитиль??Туземун халвинговый нагрянул..Казак-снимай штаны!Полилсь мои альты ручейком по отложенным ордерам лимиткам...Красо-та!!Дождался.....

Красава. Завидую. Когда набирали лонги - на проливе, или сидели в просадке?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак вже трясучими руками закидує баблішка у маржіналку і молиться. Щось Боженька грішнику козаку не допомагає.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:54

  OptiX написав:Казак вже трясучими руками закидує баблішка у маржіналку і молиться. Щось Боженька грішнику козаку не допомагає.

Йому треба молитися Сатоші Накомото, щоб пробачив грішні шорти.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Судячи по відскоку, це ще не кінець....
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:57

  Zebra написав:у меня по ETH/EUR стоп чуть не сработал на 202, цена дошла до 201.51

КОЗАК, скажи, тебя уже ликвидировало или еще нет???


Биткоэн под 0,78% на БФ :mrgreen:
А я не стопился, посижу, посмотрю...
Не, брешу... Уже по 3,19% :roll:
Шось будэ, вобщем :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Красава. Завидую. Когда набирали лонги - на проливе, или сидели в просадке?

Я на прошлом пике в феврале,слил только половину...Провтыкал-пожадничал...Была просадка естественно,бо набирал не на таких низах как в этот раз.....Но добирал альты практически все на дне,на падающих ножах-многих поймал и хорошо усреднил..Но по риплу-до сих пор в просадке.Сейчас потихоньку срабатывают...Если резкого отката не будет,хотя бы день-два биток потопчется на уровне 8400-500+-,многие альты еще подрастут % на 10...Они всегда догоняют с задержкой...Еще далеко не все закрылось...Жду дальше...Дальнейшего взрывного роста битка-уже не жду...Хотя кольнуть 9-вполне может получится....Но то уже таке...Будем посмотреть..
Востаннє редагувалось osafly в Сер 29 кві, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:202, цена дошла до 201.51

Може 222? І ще й не відомо що краще, може й купити по 222 не така й дурна ідея))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:01

Усереднився на туж суму...кайфуєм! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:03

  OptiX написав:
  Zebra написав:202, цена дошла до 201.51

Може 222? І ще й не відомо що краще, може й купити по 222 не така й дурна ідея))

то в евро
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:05

  OptiX написав:
  Zebra написав:202, цена дошла до 201.51

Може 222? І ще й не відомо що краще, може й купити по 222 не така й дурна ідея))

Ні, я шорчу до євро. Тобто ще б пів бакса і мінус 500-550 евро, далі мені психологично тяжко втрачати прибуток цього місяця.
Zebra
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