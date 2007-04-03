Красава. Завидую. Когда набирали лонги - на проливе, или сидели в просадке?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:52
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казак вже трясучими руками закидує баблішка у маржіналку і молиться. Щось Боженька грішнику козаку не допомагає.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:54
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Судячи по відскоку, це ще не кінець....
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:57
Биткоэн под 0,78% на БФ
А я не стопился, посижу, посмотрю...
Не, брешу... Уже по 3,19%
Шось будэ, вобщем
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я на прошлом пике в феврале,слил только половину...Провтыкал-пожадничал...Была просадка естественно,бо набирал не на таких низах как в этот раз.....Но добирал альты практически все на дне,на падающих ножах-многих поймал и хорошо усреднил..Но по риплу-до сих пор в просадке.Сейчас потихоньку срабатывают...Если резкого отката не будет,хотя бы день-два биток потопчется на уровне 8400-500+-,многие альты еще подрастут % на 10...Они всегда догоняют с задержкой...Еще далеко не все закрылось...Жду дальше...Дальнейшего взрывного роста битка-уже не жду...Хотя кольнуть 9-вполне может получится....Но то уже таке...Будем посмотреть..
Востаннє редагувалось osafly в Сер 29 кві, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 19:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:01
Усереднився на туж суму...кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:03
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:05
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