Zebra
Точно забувся.
PS: Козак, так ти докинув маржі чи ще шортанув, для усереднення...? Це різні речі.. якщо піде далі вгору ти собі ще ускладнюєш позицію.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:06
Zebra
Точно забувся.
PS: Козак, так ти докинув маржі чи ще шортанув, для усереднення...? Це різні речі.. якщо піде далі вгору ти собі ще ускладнюєш позицію.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вообщем биткоин доказал, что любой пролив ниже 10к нужно покупать, цена вернется туда. Я уже не сомневаюсь, что мы идем на 10к+, там наберут опять шортистов и полетит опять на 20к
нас шортистов, дураков, история торгов ничему не учит)))
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:12
Усереднився.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:21
Зебра,да не будет никаких 20К..Ну могут конечно на 10+ загнать,тут с Вами согласен..Но Выше...Кто это все покупать будет??Кому оно нафиг надо??Сейчас халвинг будет,уполовинивание..Сейчас монеты майнеры распродадут,асики впарят под этот рост и все-помашите тете ручкой...Все уже висит на волосине..Вот...цель пампа частично достигнута-даже такой "монстр крипторока" как Зебра-уже начал говорить о перехаях...Что же тогда за обычных хомяков говорить...И это еще 10 нет
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:25
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:26
Казак,ты скажи Богу спасибо что эфир толчет воду в ступе и растет,ну дуже слабо,как и все альты..Бо на этих уровнях битка,он по прошлым "рисункам" должен быть в районе 240+- незначительно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:36
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:42
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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