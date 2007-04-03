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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1804180518061807>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:06

Zebra
Точно забувся.

PS: Козак, так ти докинув маржі чи ще шортанув, для усереднення...? Це різні речі.. якщо піде далі вгору ти собі ще ускладнюєш позицію.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообщем биткоин доказал, что любой пролив ниже 10к нужно покупать, цена вернется туда. Я уже не сомневаюсь, что мы идем на 10к+, там наберут опять шортистов и полетит опять на 20к

нас шортистов, дураков, история торгов ничему не учит)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:12

  OptiX написав:Zebra
Точно забувся.

PS: Козак, так ти докинув маржі чи ще шортанув, для усереднення...? Це різні речі.. якщо піде далі вгору ти собі ще ускладнюєш позицію.

Усереднився.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:21

  Zebra написав:Вообщем биткоин доказал, что любой пролив ниже 10к нужно покупать, цена вернется туда. Я уже не сомневаюсь, что мы идем на 10к+, там наберут опять шортистов и полетит опять на 20к

нас шортистов, дураков, история торгов ничему не учит)))

Зебра,да не будет никаких 20К..Ну могут конечно на 10+ загнать,тут с Вами согласен..Но Выше...Кто это все покупать будет??Кому оно нафиг надо??Сейчас халвинг будет,уполовинивание..Сейчас монеты майнеры распродадут,асики впарят под этот рост и все-помашите тете ручкой...Все уже висит на волосине..Вот...цель пампа частично достигнута-даже такой "монстр крипторока" как Зебра-уже начал говорить о перехаях...Что же тогда за обычных хомяков говорить...И это еще 10 нет :D
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:25

  Козак-характерник написав:
  OptiX написав:Zebra
Точно забувся.

PS: Козак, так ти докинув маржі чи ще шортанув, для усереднення...? Це різні речі.. якщо піде далі вгору ти собі ще ускладнюєш позицію.

Усереднився.

Значить йдемо вище.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:26

  Козак-характерник написав:Усереднився.

Казак,ты скажи Богу спасибо что эфир толчет воду в ступе и растет,ну дуже слабо,как и все альты..Бо на этих уровнях битка,он по прошлым "рисункам" должен быть в районе 240+- незначительно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30

  Zebra написав:Значить йдемо вище.

На 2800$. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:36

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Усереднився.

Казак,ты скажи Богу спасибо что эфир толчет воду в ступе и растет,ну дуже слабо,как и все альты..Бо на этих уровнях битка,он по прошлым "рисункам" должен быть в районе 240+- незначительно.

Повністю згоден. ефір тупить жостко
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:42

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Значить йдемо вище.

На 2800$. :D

Це вже відчай.... 8840 і без зупинки.
Раніше ти якісь веселі картинки з ведмедями кидав, зараз потух...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

8800
Zebra
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  #<1 ... 1804180518061807>
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