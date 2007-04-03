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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:44
osafly написав:
.Кто это все покупать будет??Кому оно нафиг надо??
для лошаріків тезера не шкода
надрукують ще пару млдр і пофіг
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:46
Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:46
Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:48
КХ, пора молитися, шашлик відклається
БИКИ порвали відмедіків!:)
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:48
OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт
На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!
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bumblebee
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:49
Козаче ти кидав багато цитат з фільмів...
Коли побачимо?
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:59
Zebra написав:
Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?
12547$
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:00
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?
12547$
Значить ціль там...
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:05
bumblebee написав:
OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт
На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!
К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев
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zРадио
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