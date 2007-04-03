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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1804180518061807

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:.Кто это все покупать будет??Кому оно нафиг надо??


для лошаріків тезера не шкода :)
надрукують ще пару млдр і пофіг
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:46

Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:48

КХ, пора молитися, шашлик відклається
БИКИ порвали відмедіків!:)
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:48

  OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт


На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!
bumblebee
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:49

Козаче ти кидав багато цитат з фільмів...
Коли побачимо?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:59

  Zebra написав:Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?

12547$
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:00

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козаче, коли ліквідація у цифрах по бітку?

12547$

Значить ціль там...
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:05

  bumblebee написав:
  OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт


На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!


К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев
zРадио
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