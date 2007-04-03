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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1806180718081809>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:07

  zРадио написав:
  bumblebee написав:
  OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт


На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!


К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев

по статистике прошлых халвингов.. рост был на следующий год после халвинга... так что ждем обвала и на 21год таримся
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:09

  Vitaka написав:Похоже на 8,9к была кульминация.

На сегодня похоже на то.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:11

  OptiX написав:по статистике прошлых халвингов.. рост был на следующий год после халвинга... так что ждем обвала и на 21год таримся


Халвинг ноябрь 2012 - ценовой пик ноябрь 2013 (12 месяцев).
Халвинг июль 2016 - ценовой пик декабрь 2017 (17 месяцев).
Халвинг май 2020 - ценовой пик когда-нибудь осенью 2021 - зимой 2022 (???)

PS: мировой кризис может отсрочить новое ралли на полгода-год. А может и не отсрочить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:13

  zРадио написав:
  OptiX написав:по статистике прошлых халвингов.. рост был на следующий год после халвинга... так что ждем обвала и на 21год таримся


Халвинг ноябрь 2012 - ценовой пик ноябрь 2013 (12 месяцев).
Халвинг июль 2016 - ценовой пик декабрь 2017 (17 месяцев).
Халвинг май 2020 - ценовой пик когда-нибудь осенью-зимой 2021 (???)


Абсолютно верно! Как раз есть время сходить на 5...3к и рОкета! :o
Панство, какие мысли касательно кроссов? Хожу вокруг эоса к деду :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Похоже на 8,9к была кульминация.

На сегодня похоже на то.

Помог Вам мой ответ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, это наверное, не мне.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зашел слегка в лонг на этом отскоке. Скучно сидеть на заборе при таком движе.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Трон собака,топчется на месте..Задолбал уже..Как и этот китайский эфир EOS с ZECом-тормоза апреля :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:43

  osafly написав:Трон собака,топчется на месте..Задолбал уже..Как и этот китайский эфир EOS с ZECом-тормоза апреля :mrgreen:

Как только выйдете с лёгкой прибылью - рОкета :|
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:45

  OptiX написав:зашел слегка в лонг на этом отскоке. Скучно сидеть на заборе при таком движе.

В деда? :?
П.С. Я не понимаю, почему входят на зелёном и возможно в конце движения?
Мож гипноз какой происходит? Ведь с каждым ходом вверх, движения туда же всё меньше, а вниз больше, таки каки у вошедших на 4к руки чешутся всё сильнее нажать на красную кнопку :)
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 21:49, всього редагувалось 2 разів.
Vitaka
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