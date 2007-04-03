по статистике прошлых халвингов.. рост был на следующий год после халвинга... так что ждем обвала и на 21год таримся
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:07
по статистике прошлых халвингов.. рост был на следующий год после халвинга... так что ждем обвала и на 21год таримся
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:09
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:11
Халвинг ноябрь 2012 - ценовой пик ноябрь 2013 (12 месяцев).
Халвинг июль 2016 - ценовой пик декабрь 2017 (17 месяцев).
Халвинг май 2020 - ценовой пик когда-нибудь осенью 2021 - зимой 2022 (???)
PS: мировой кризис может отсрочить новое ралли на полгода-год. А может и не отсрочить
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:13
Абсолютно верно! Как раз есть время сходить на 5...3к и рОкета!
Панство, какие мысли касательно кроссов? Хожу вокруг эоса к деду
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, это наверное, не мне.
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
зашел слегка в лонг на этом отскоке. Скучно сидеть на заборе при таком движе.
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Трон собака,топчется на месте..Задолбал уже..Как и этот китайский эфир EOS с ZECом-тормоза апреля
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:43
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:45
В деда?
П.С. Я не понимаю, почему входят на зелёном и возможно в конце движения?
Мож гипноз какой происходит? Ведь с каждым ходом вверх, движения туда же всё меньше, а вниз больше, таки каки у вошедших на 4к руки чешутся всё сильнее нажать на красную кнопку
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 21:49, всього редагувалось 2 разів.
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