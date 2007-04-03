Да, вы не продаете, значит продавцов нет, холдеры ждут туземуна.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:48
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:01
Vitaka
На альтах, они прсоели сильней битка и имеют потенциал за счет кросса к битку.
Это так, на 50 эфиров на вискарик на ночь глядя. Скоро закроюсь...
Так же рассуждали и при битке 7к и 7.7к... а тем не менее покупаттели даже при таких ценах довели его до 9к. Сам в шоке...
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:09
Инструмента прошла 121% за 1,5мес. Для деда, учитывая мировые события нынче - весьма и весьма. Всё это моё имхо, естественно. Но 100 раз замечал, что на пике заходить - низзя.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:12
Повторюсь.. зашел чтобы получить адреналин, и не терять нюх... Сегодня думаю закрыться в течении часа перед сном. Чисто на вискарик 100уе поднять. Я за шорт всецело, ну пока еще чуйка не подсказывает точки входа.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:27
Ничего не имею против твоего такого мнения.Но ты очевидно с ТА совсем не дружишь.От 3700-4000(на разных биржах) коррекции вообще ещё не было.И лонги снимали всего один раз.Слишком оптимистически мыслишь.и как раз больше отдаёшь фундаменту и сам же себе противоречишь.ты прав в том, что штормить будет ещё и не слабо.И что при этом по твоему. рисковые активы типа крипты покажут рост Не логично.И кто тебе сказал. что фонда уже отскочила окончательно(в контексте написал).да за апрель будет стата ужасная и вероятнее она опять пойдёт вниз.Эйфория от влитых сумм пройдёт. а большие уже могут пока и не влить.Рост собственно чётко укладывается в коррекцию от падения и пока не говорит о том. что будет продолжение.Только при пробое и закреплении над 9200 можно уже утверждать. что модель сломана и пытаться изобразить другую.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.
Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, предполагаете тест 4к?
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:34
С 3,2к было накопление под 3 месяца. Я тоже думаю, шта это коррекция падения.
Ну кроме последнего движа с 7,7 до 8,9к - это пампище.
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