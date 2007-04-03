RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1806180718081809

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:48

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Похоже на 8,9к была кульминация.

На сегодня похоже на то.

Помог Вам мой ответ?

Да, вы не продаете, значит продавцов нет, холдеры ждут туземуна.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 21.09.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:01

Vitaka
На альтах, они прсоели сильней битка и имеют потенциал за счет кросса к битку.
Это так, на 50 эфиров на вискарик на ночь глядя. Скоро закроюсь...
Так же рассуждали и при битке 7к и 7.7к... а тем не менее покупаттели даже при таких ценах довели его до 9к. Сам в шоке...
OptiX
 
Повідомлень: 100
З нами з: 13.09.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:09

  OptiX написав:Vitaka
На альтах, они прсоели сильней битка и имеют потенциал за счет кросса к битку.
Это так, на 50 эфиров на вискарик на ночь глядя. Скоро закроюсь...
Так же рассуждали и при битке 7к и 7.7к... а тем не менее покупаттели даже при таких ценах довели его до 9к. Сам в шоке...


Инструмента прошла 121% за 1,5мес. Для деда, учитывая мировые события нынче - весьма и весьма. Всё это моё имхо, естественно. Но 100 раз замечал, что на пике заходить - низзя.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:12

  Vitaka написав:
  OptiX написав:Vitaka
На альтах, они прсоели сильней битка и имеют потенциал за счет кросса к битку.
Это так, на 50 эфиров на вискарик на ночь глядя. Скоро закроюсь...
Так же рассуждали и при битке 7к и 7.7к... а тем не менее покупаттели даже при таких ценах довели его до 9к. Сам в шоке...


Инструмента прошла 121% за 1,5мес. Для деда, учитывая мировые события нынче - весьма и весьма. Всё это моё имхо, естественно. Но 100 раз замечал, что на пике заходить - низзя.

Повторюсь.. зашел чтобы получить адреналин, и не терять нюх... Сегодня думаю закрыться в течении часа перед сном. Чисто на вискарик 100уе поднять. Я за шорт всецело, ну пока еще чуйка не подсказывает точки входа.
OptiX
 
Повідомлень: 100
З нами з: 13.09.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:27

  zРадио написав:
  bumblebee написав:
  OptiX написав:Козак-характерник
і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт


На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!


К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев. Возможны и глубокие проливы с быстрым восстановлением, пока глобальную экономику штормит


Ничего не имею против твоего такого мнения.Но ты очевидно с ТА совсем не дружишь.От 3700-4000(на разных биржах) коррекции вообще ещё не было.И лонги снимали всего один раз.Слишком оптимистически мыслишь.и как раз больше отдаёшь фундаменту и сам же себе противоречишь.ты прав в том, что штормить будет ещё и не слабо.И что при этом по твоему. рисковые активы типа крипты покажут рост :?: Не логично.И кто тебе сказал. что фонда уже отскочила окончательно(в контексте написал).да за апрель будет стата ужасная и вероятнее она опять пойдёт вниз.Эйфория от влитых сумм пройдёт. а большие уже могут пока и не влить.Рост собственно чётко укладывается в коррекцию от падения и пока не говорит о том. что будет продолжение.Только при пробое и закреплении над 9200 можно уже утверждать. что модель сломана и пытаться изобразить другую.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 30.11.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.

Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 21.09.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, предполагаете тест 4к?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:34

  Zebra написав:Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.

Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.


С 3,2к было накопление под 3 месяца. Я тоже думаю, шта это коррекция падения.
Ну кроме последнего движа с 7,7 до 8,9к - это пампище.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1806180718081809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5270, 5271, 5272
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
52716 188330950
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 22:11
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6925 1549767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:38
Ethereum
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16029)
29.04.2020 22:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.