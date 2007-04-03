Додано: Сер 29 кві, 2020 22:27

zРадио написав: bumblebee написав: OptiX написав: Козак-характерник

і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт і куди ти спішив? біток росте (8920), кефір недооцінений... як мінимум 225 шорт



На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!! На бинансе максимум 8960, когда это закончится ??!!



К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев. Возможны и глубокие проливы с быстрым восстановлением, пока глобальную экономику штормит К халвингу будет выше 10к, затем может чуток скорректироваться и долгосрочный рост 15-18 месяцев. Возможны и глубокие проливы с быстрым восстановлением, пока глобальную экономику штормит

Ничего не имею против твоего такого мнения.Но ты очевидно с ТА совсем не дружишь.От 3700-4000(на разных биржах) коррекции вообще ещё не было.И лонги снимали всего один раз.Слишком оптимистически мыслишь.и как раз больше отдаёшь фундаменту и сам же себе противоречишь.ты прав в том, что штормить будет ещё и не слабо.И что при этом по твоему. рисковые активы типа крипты покажут ростНе логично.И кто тебе сказал. что фонда уже отскочила окончательно(в контексте написал).да за апрель будет стата ужасная и вероятнее она опять пойдёт вниз.Эйфория от влитых сумм пройдёт. а большие уже могут пока и не влить.Рост собственно чётко укладывается в коррекцию от падения и пока не говорит о том. что будет продолжение.Только при пробое и закреплении над 9200 можно уже утверждать. что модель сломана и пытаться изобразить другую.