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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:45
Vitaka написав: Zebra написав:
Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.
Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
С 3,2к было накопление под 3 месяца. Я тоже думаю, шта это коррекция падения.
Ну кроме последнего движа с 7,7 до 8,9к - это пампище.
Откройте дневной график биткоина. Вероятность что после сегодняшней длинной свечи завтра увидим ещё длинее не меньше, чем разворот.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:46
Кучинелли написав:
Ничего не имею против твоего такого мнения.Но ты очевидно с ТА совсем не дружишь.От 3700-4000(на разных биржах) коррекции вообще ещё не было.И лонги снимали всего один раз.Слишком оптимистически мыслишь.и как раз больше отдаёшь фундаменту и сам же себе противоречишь.ты прав в том, что штормить будет ещё и не слабо.И что при этом по твоему. рисковые активы типа крипты покажут рост
Не логично.И кто тебе сказал. что фонда уже отскочила окончательно(в контексте написал).да за апрель будет стата ужасная и вероятнее она опять пойдёт вниз.Эйфория от влитых сумм пройдёт. а большие уже могут пока и не влить.Рост собственно чётко укладывается в коррекцию от падения и пока не говорит о том. что будет продолжение.Только при пробое и закреплении над 9200 можно уже утверждать. что модель сломана и пытаться изобразить другую.
А где я говорил, что фонда окончательно отскочила? Я вообще жду SPХ ниже 2000 летом.
Однако же, обрати внимание на то, что уменьшение предложения биткоина вдвое - это, не побоюсь, стержневой фактор роста. 1800 монеток в день кто-то выкупает, а в одно прекрасное утро их станет не 1800, а 900...
Конечно, параллельно с этим будет давить и негативный фундамент, почему я и ожидаю послхалвинговую коррекцию от того, что успеют нагнать к 12-му мая. Так что летом отработает и ТА, и ФА на коррекцию. Дальше, вероятно, пойдет устойчивый рост цены биткоина и за счет дефицита предложения, и на восстановлении мировой экономики.
Крипта, кстати - отличный "абсорбент" лишней ликвидности, которую начнет выплевывать экономика под конец 2020-го - начало 2021-го
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zРадио
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47
Я уже согласен выйти по эфиру с убытком хотя бы 200 евро. Надо чтоб цена упала на $205.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:54
Zebra написав:Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.
Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
той ріст був параболічним, сильних відкатів не було, але на перекупові біткоїна були консолідації з шатунами ціни 10-15%, якби
зараз дід зайшов в зону прекупленості, волатильність повинна бути хороша ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:55
Zebra написав: Vitaka написав: Zebra написав:
Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.
Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
С 3,2к было накопление под 3 месяца. Я тоже думаю, шта это коррекция падения.
Ну кроме последнего движа с 7,7 до 8,9к - это пампище.
Откройте дневной график биткоина. Вероятность что после сегодняшней длинной свечи завтра увидим ещё длинее не меньше, чем разворот.
Открой лучше недельный. 7днедель зелени...Это почти рекорд...
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:56
zРадио написав:
А где я говорил, что фонда окончательно отскочила? Я вообще жду SPХ ниже 2000 летом. Однако же, обрати внимание на то, что уменьшение предложения биткоина вдвое - это, не побоюсь, стержневой фактор роста. 1800 монеток в день кто-то выкупает, а в одно прекрасное утро их станет не 1800, а 900...Конечно, параллельно с этим будет давить и негативный фундамент, почему я и ожидаю послхалвинговую коррекцию от того, что успеют нагнать к 12-му мая. Так что летом отработает и ТА, и ФА на коррекцию. Дальше, вероятно, пойдет устойчивый рост цены биткоина и за счет дефицита предложения, и на восстановлении мировой экономики. Крипта, кстати - отличный "абсорбент" лишней ликвидности, которую начнет выплевывать экономика под конец 2020-го - начало 2021-го
Ну так уже более тепло.В контексте ты Украинину ответил. что возможно фондовый рынок уже развернулся.А постхалвинговый сценарий. да , вероятный. тобой описанный.И очень правильно замечено. что наложится фактор кризиса.Тогда достаточно глубокая коррекция ещё будет.Оговорюсь, что всё сказанное с долей вероятности, т к утверждать ничего нельзя.Чтобы абсорбировать излишнюю ликвидность нужно в капе вырасти значительно.А чтобы так вырасти. нуджно уже и какую то пользу приносить кроме спекуляций.А что то не вижу я пока этого в упор.вот когда польза появится. тогда произойдёт очень тревиальная вещь - стоимость полезной монеты отвяжется от зависимости от биткоина. ну и конечно вырастет в цене.и монет таких когда станет много...не в том смысле как их много сейчас бесполезных и бестолковых. тогда и капа вырастет до триллионов.Но очевидно. что всё это будет после кризиса.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Сер 29 кві, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Кучинелли
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:01
Ребята, какой нафиг ТА? Он работает оооочень условно в крипте.
Я сторонник теории Казака, насчет движения проти шерсти. Но без завышеной самоуверенности и со сдержанным оптимизмом.
Моя теория такая... еще немного вырастет.. Наберут шортистов.. потом упадет немного(чтобы показать что это не геп) (типа коррекция), чуток шортистов порадует... Потом чуток отрастет, чтобы показать всем что это кррекция и дальше рост. Лонгисты останутся, добавятся переобутые шортисты + новые лонгисты. И потом будет гэп вниз. Так было и в 18 и в 19году.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:02
Из этих-еще вообще ничего не торговал...Они по уровням,которые уже практически все альты сделали-не дотянули совсем.Толку их трогать??Стоят в ордерах...жду.Дождусь-хорошо,нет-так нет...Думаю Трон так точно должен до 0.019-0.021 дострелить,Eos-3.30 как минимум
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:03
Панство, никто так и не ответил, кто что думает по поводу движения кроссов?
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Vitaka
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