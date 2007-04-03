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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:05
Vitaka написав:
Панство, никто так и не ответил, кто что думает по поводу движения кроссов?
Если сейчас сформировался корридор то альты подтянутся засчет кроссов.
Востаннє редагувалось OptiX
в Сер 29 кві, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:07
Zebra написав:
Я уже согласен выйти по эфиру с убытком хотя бы 200 евро. Надо чтоб цена упала на $205.
Это психология. Если упадет аж до 205(считай с пиковых 218), то ты будешь думать что начался гэп. И будешь ждать падения ниже...
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:10
TylerTruman_ написав:
щось заглохло вангування по співвідношенню лонгів/шортів
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:11
TylerTruman_ написав: Zebra написав:Корекции можете и не быть (FOMO). С 3200 до 13700 тоже практически без нее росли.
Ну кто будет продавать биток до халвинга ниже 10к, когда уже все поняли что цена всегда возвращается туда.
той ріст був параболічним, сильних відкатів не було, але на перекупові біткоїна були консолідації з шатунами ціни 10-15%, якби
зараз дід зайшов в зону прекупленості, волатильність повинна бути хороша ...
В данном случае тезера заливают ежедневно столько, что хватит выкупать по 23 000 биткоинов ежедневно. Фундаментал и FOMO разгонят цену дальше до халвинга, ИМХО.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:13
OptiX написав: Zebra написав:
Я уже согласен выйти по эфиру с убытком хотя бы 200 евро. Надо чтоб цена упала на $205.
Это психология. Если упадет аж до 205(считай с пиковых 218), то ты будешь думать что начался гэп. И будешь ждать падения ниже...
Неа, всегда стараюсь выйти при первой возможности, если стоп не сработал и завис в позиции. Лучше потом перезайти.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:16
Zebra написав: OptiX написав: Zebra написав:
Я уже согласен выйти по эфиру с убытком хотя бы 200 евро. Надо чтоб цена упала на $205.
Это психология. Если упадет аж до 205(считай с пиковых 218), то ты будешь думать что начался гэп. И будешь ждать падения ниже...
Неа, всегда стараюсь выйти при первой возможности, если стоп не сработал и завис в позиции. Лучше потом перезайти.
тоді прочитай про себе "Дякую Боже, що я не козак-характерник" ))
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:18
Почав торгувати...+ 235$ на морозиво!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:20
OptiX написав:
Ребята, какой нафиг ТА? Он работает оооочень условно в крипте.
Извини, твоё место в песочнице.не в обиду. но бесполезно долго тебе что то рассказывать.
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Кучинелли
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:25
Козак-характерник написав:
Почав торгувати...+ 235$ на морозиво!
Це на остаток після ліквідації?)
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:26
OptiX написав: Zebra написав:
Я уже согласен выйти по эфиру с убытком хотя бы 200 евро. Надо чтоб цена упала на $205.
Это психология. Если упадет аж до 205(считай с пиковых 218), то ты будешь думать что начался гэп. И будешь ждать падения ниже...
Психолог, не увлекайся чужими думами.есть уровни фибо. чтобы не думать ни за кого.Они отрабатывают очень хорошо.Конечно только по ним не составишь весь план. но цифры всегда к ним очень близки.
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Кучинелли
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