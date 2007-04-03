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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:26
Кучинелли написав: OptiX написав:
Ребята, какой нафиг ТА? Он работает оооочень условно в крипте.
Извини, твоё место в песочнице.не в обиду. но бесполезно долго тебе что то рассказывать.
Обид нету. У каждого додика своя методика. Но я в тех-анализ на крипто-рынке не верю.. уже столько было рассинхрона. Частично, возможно...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:28
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Почав торгувати...+ 235$ на морозиво!
Це на остаток після ліквідації?)
у него еще из ворованых у Михайловского должно остаться.
есть на что гулять.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:31
Vitaka написав:
Панство, никто так и не ответил, кто что думает по поводу движения кроссов?
дивлячись яка позиція, по бутеріуму писав, інші топарі в схожій ситуації, ... а говорити про те, що буде далі із якимось біткоїн даймонд, то для тутешнього паньства не комільфо
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:43
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Почав торгувати...+ 235$ на морозиво!
Це на остаток після ліквідації?)
Ні, докинув гроші.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:52
Найс. Я 140 взяв з 50 кефірів на віскарік. І йду спати у фіаті. Привчаю себе ночувати у фіаті, так спиш краще. Всіх грошей не заробити, а здоров'я не купити.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:57
Кучинелли написав: zРадио написав:
А где я говорил, что фонда окончательно отскочила? Я вообще жду SPХ ниже 2000 летом. Однако же, обрати внимание на то, что уменьшение предложения биткоина вдвое - это, не побоюсь, стержневой фактор роста. 1800 монеток в день кто-то выкупает, а в одно прекрасное утро их станет не 1800, а 900...Конечно, параллельно с этим будет давить и негативный фундамент, почему я и ожидаю послхалвинговую коррекцию от того, что успеют нагнать к 12-му мая. Так что летом отработает и ТА, и ФА на коррекцию. Дальше, вероятно, пойдет устойчивый рост цены биткоина и за счет дефицита предложения, и на восстановлении мировой экономики. Крипта, кстати - отличный "абсорбент" лишней ликвидности, которую начнет выплевывать экономика под конец 2020-го - начало 2021-го
Ну так уже более тепло.В контексте ты Украинину ответил. что возможно фондовый рынок уже развернулся.А постхалвинговый сценарий. да , вероятный. тобой описанный.И очень правильно замечено. что наложится фактор кризиса.Тогда достаточно глубокая коррекция ещё будет.Оговорюсь, что всё сказанное с долей вероятности, т к утверждать ничего нельзя.Чтобы абсорбировать излишнюю ликвидность нужно в капе вырасти значительно.А чтобы так вырасти. нуджно уже и какую то пользу приносить кроме спекуляций.А что то не вижу я пока этого в упор.вот когда польза появится. тогда произойдёт очень тревиальная вещь - стоимость полезной монеты отвяжется от зависимости от биткоина. ну и конечно вырастет в цене.и монет таких когда станет много...не в том смысле как их много сейчас бесполезных и бестолковых. тогда и капа вырастет до триллионов.Но очевидно. что всё это будет после кризиса.
в США сьогодні фундамент на користь надуву пузиря, ... хоч близько четверті sp500 займають ТОП-5 контор по капіталізації, але більшість ринку після березневого обвалу у висхідних клино-, або прапороподібних консолідаціях, тобто перша ж довга свічка і для крипти також буде ведмежа встряска,
... дід на відміну від фонди сьогодні типу аномально пройшов свій супротив (8,2к), ok, далі будемо дивитися, чи візьме передхалвінгову параболу, ... народ на форумі сьогодні піймав якийсь кураж, в таких випадках важливо захищати прибуток, тобто піднімати стопи ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:00
Дід очухався, йдемо на 9к. У биків сил вдосталь... Пофіг що там дивиться Козак у стаканах, поки який кіт не польє на баблішко для закупівлі акцій Боінга чи нафти чи якого острова, буде рости.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:06
странниє у вашіх кросов інтєрєси, можетє бути богатимі, прям як козак
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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