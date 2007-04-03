так може зробити математику, що за фіатна точка входу була і прикинути точку виходу в оний, і розмір позиції був же не всекАтлєтний
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 кві, 2020 00:46
так може зробити математику, що за фіатна точка входу була і прикинути точку виходу в оний, і розмір позиції був же не всекАтлєтний
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 30 кві, 2020 01:02
Думаю, что рынки еще хорошо поштормит в июле-августе, когда будет публиковаться отчетность корпоратов и статистика суверенов за адовый 2-й квартал. Возможно, что где-то там еще и вторая волна ковида начнет формироваться
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 30 кві, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2020 01:07
Та биткоэн сохрани, канешнаж не всекатлетный
Как и предполагал, старпёр нарисовал вторую вершину с лёгким перехаем и пока ёк.
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