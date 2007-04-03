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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:46

  Vitaka написав:TylerTruman_, шож поделаешь, привык брать на красном :)

так може зробити математику, що за фіатна точка входу була і прикинути точку виходу в оний, і розмір позиції був же не всекАтлєтний :wink:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:02

  TylerTruman_ написав:в США сьогодні фундамент на користь надуву пузиря, ... хоч близько четверті sp500 займають ТОП-5 контор по капіталізації, але більшість ринку після березневого обвалу у висхідних клино-, або прапороподібних консолідаціях, тобто перша ж довга свічка і для крипти також буде ведмежа встряска,


Думаю, что рынки еще хорошо поштормит в июле-августе, когда будет публиковаться отчетность корпоратов и статистика суверенов за адовый 2-й квартал. Возможно, что где-то там еще и вторая волна ковида начнет формироваться
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 30 кві, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:07

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, шож поделаешь, привык брать на красном :)

так може зробити математику, що за фіатна точка входу була і прикинути точку виходу в оний, і розмір позиції був же не всекАтлєтний :wink:

Та биткоэн сохрани, канешнаж не всекатлетный :)
Как и предполагал, старпёр нарисовал вторую вершину с лёгким перехаем и пока ёк.
Vitaka
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