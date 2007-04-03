На графике подросли, объём торгов очень мал, в спотовом стакане 1150 битков на продажу, в маржинальном ещё 350. Захожу в шорт на отскок от этого объёма. Вариант 146% прибыльный!
Результат: всё съели и улетели выше. Вышел по стопу.
Децентрализация.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот такая ситуация:
На графике подросли, объём торгов очень мал, в спотовом стакане 1150 битков на продажу, в маржинальном ещё 350. Захожу в шорт на отскок от этого объёма. Вариант 146% прибыльный!
Результат: всё съели и улетели выше. Вышел по стопу.
Децентрализация.
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:57
И здесь нет лучшего подхода, чем управление капиталом (money management). Все ужасные истории, которые вы слышали о торговле товарными фьючерсами, подлинные. Многие люди оказывались полностью уничтоженными, сделав неправильный ход. И дело тут вовсе не в рынке и не в том, что трейдер принял плохое решение. На самом деле, у каждого успешного трейдера возможны неудачные решения, приводящие к убыточным сделкам. И таких сделок немало.
Банкротства, о которых вы слышали, буквально каждое, происходит из-за размещения слишком большой ставки в одной сделке или проигрышная позиция удерживается чрезмерно долго. Чем скорее вы научитесь управлять своими поражениями, тем быстрее вы вступите на путь накопления богатства, вполне возможный в этом бизнесе.
Однако расслабьтесь: хотя ни вы, ни я не можем предсказать будущее, особенно поведение цен, мы можем научиться управлять своими потерями. Эта уверенность, основанная на математике, обеспечит вас строительными блоками для возведения здания ваших успехов, причем каждого из них.
На протяжении многих лет я гонялся за пророками прибыльных сделок, теми финансовыми предсказателями,утверждавшими, что они сами или их индикаторы могут открывать будущее. В конечном счете, я понял, Бог не желает, чтобы мы видели будущее. Это именно так и никак не иначе.
Если бы мы могли видеть, что находится «там», мы все были бы мультимиллионерами. Мы ставили бы на лошадей, крутили колесо рулетки и бросали кости, если, конечно, не принимать во внимание, что ни одно казино не стало бы заключать пари, которое невозможно выиграть. Кроме того, как безысходно скучна стала бы жизнь, если бы мы могли знать сегодня, каким будет каждый день нашего будущего. Кто захотел бы так жить? Где радость открытия, магия неизвестного, восторг победы, дух борьбы перед преодолением препятствий?
Если бы все мы были богаты благодаря нашим способностям предвидения, кто работал бы на нас: выращивал пшеницу, разводил скот? Не было бы ни телефонных компаний, ни кино, ни телевидения, поскольку никому не надо было бы работать. Хуже того: кто бы нанимал нас?
Как я говорил, Бог со всей его бесконечной мудростью не хочет, чтобы мы знали много о будущем, и наверняка, еще меньше хочет, чтобы мы знали о будущем фьючерсов.
Потенциальные спекулянты думают, что это — игра в предсказание будущего, ставка на знание того, что не может быть известно. Это не так. Это игра развития стратегий с выигрышными преимуществами, привлечения шансов на свою сторону, работы с этими шансами, а также постоянной готовности отреагировать на любые потенциальные из менения в игре, включая новых игроков или новые идеи и концепции.
Слово «спекулировать» происходит от латинского specular, означающего «наблюдать». Мы не игроки, вступающие в игру, в которой со временем они обречены на поражение. Все, что они могут, это надеяться, что удача повернется к ним, а не к игорному заведению. Мы, спекулянты, предвидим, как события должны разворачиваться в будущем, но так как мы знаем, что никаких гарантий этого нет, мы защищаем нашу позицию соответствующими методами сохранения капитала, поэтому мы и можем победить в нашей игре.
Искусство спекуляции требует одну долю наблюдения на гораздо большую долю осторожности.
Мое самое важное правило
Основываясь на собственных исследованиях и опыте, я разработал мощную и прибыльную систему веры:
Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной... очень убыточной.
Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитивно, но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете, покупая и продавая слишком много контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Из-за уверенности, что все у вас получится, вы наверняка будете держаться, когда рынок пойдет против вас, ожидая сильного скачка или поворота, который никогда не наступит.
Я смотрю на это так: если вы переполнены позитивной уверенностью в своем рыночном успехе, ваша убежденность приведет к тому, что вы не слишком умело управитесь с проигрышными сделками. Именно поэтому системы веры столь важны для трейдера. Если ваша система веры говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру буквально вынудит вас дать «зеленый свет» потерям, заставит держаться за проигрышные позиции, т. е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает. Неумеренно позитивная убежденность, что следующие одна-две сделки повернут удачу в вашу сторону или даже позволят вам сделать маленькое со стояние, наиболее опасная.
Теперь давайте вернемся к моей уверенности, что моя текущая сделка будет убыточной и что у меня нет никакого договора с Господом Богом об успехе этой сделки. Действительно, я искренне убежден, что рынок далеко не совершенен. Имейте в виду, что статистические данные в основном подтверждают это: 75 процентов менеджеров взаимных фондов демонстрируют показатели не лучше, чем индекс Dow, a 80 процентов краткосрочных трейдеров просто-напросто теряют свой рисковый капитал. Что касается меня, то многие из моих собственных сделок не приносят деньги, и я могу с уверенностью спрогнозировать, что многие из ваших торговых операций также будут неудачными.
Ни одна из крупных потерь, которые у меня когда-либо были, а потерь я понес более чем достаточно, вовсе не была «ошибкой» рынка. «Они» (потери) никогда не досаждали мне. Я сам себе досаждал, веря, что моя текущая сделка будет прибыльной, и поэтому не следовал правилам игры.
Я согласен с теми, кто говорит, вы сильны настолько, насколько сильна ваша система убежденность, потому что эта убежденность дает вам силы действовать с большей уверенностью и меньшими колебаниями. Мы действуем исходя из того, во что мы верим: эта вера — сценарист пьесы нашей жизни.
Примите мою сторону и убедите себя, что текущая сделка, наиболее вероятно, не сработает, и тогда вы немедленно обеспечите себе защиту, поставив стопы (stops). Вы будете контролировать начало катастрофы и соскочите в первую же спасательную шлюпку, а не пойдете на дно вместе с тонущим судном.
Примите мою веру, что текущая сделка, вероятнее всего, не сработает, и вы наверняка не будете влезать в торговлю, полагаясь, что она решит все ваши проблемы. Даже незначительное снижение котировок может стереть вас в порошок, если вы открыли очень крупную позицию или взяли слишком большое число акций или контрактов.
Позитивная вера в будущие результаты заставляет нас идти на неуместный риск. Поступать так в игре, где шансы неблагоприятны с самого начала, прямой путь к катастрофе.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 02 тра, 2020 20:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Встал в шорт по XLM- 0.07468
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:30
Резко противоположного мнения придерживается создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. Он подчеркнул, что поведение Bitcoin сложно поддается анализу, так как оно «подкреплено минимумом реальных фактов».
«Мне видится в 2020 году постепенное затухание до $5000 с пробитием этой поддержки и дальше еще более медленном опускании ниже. Конечно, Bitcoin очень спекулятивный и возможны еще и всплески и попытки подняться выше, но я не вижу здесь возможностей для закрепления долгосрочной тенденции. В какой-то момент кто-то за этот рост, если он произойдет, должен будет заплатить. А желающих платить уже особо и нет, значит и рост не может быть очень большим», — заявил Клопенко.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 00:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
от дурник, не дає дупля що тезер можна вагонами друкувати, скільки хош!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 тра, 2020 01:10
Тезера потрібно теж комусь продати за фіатну валюту, щоб біткоїна купили за скажену ціну... Обвалити біткоїн потім, щоб 1 тезер дорівнював 1$. Інакше доведеться скамити тезера, а це не по феншую...
Схема: надрукували тезера, кількість якого не забезпечена справжнім баксом 1:1. Щоб цю пропорцію відновити, треба обвалити актив, який куплений за тезер. І примусити покупців продати в рази дешевше, ніж купляли. Профіт!
Реальних покупців - нових інвесторів немає. Стрижуть тих самих хомок. Тобто обвал невідвортній. ФОМО. Хоми, вперед! Біткоїн коштуватиме лімон!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 04:07
Да ладно, они этот тезер могут рисовать как феды баксы, только круче. Если бы у Гокса была такая рисовалка, он и сейчас был бы живее всех живых. Любой криптоактив могут пропампить в любой момент, затем слить в профит. Чем они сейчас и занимаются.
Додано: Нед 03 тра, 2020 10:35
Так я про те і кажу. Нових влошенців немає, стрижуть тих самих хомок на маржиналці. Паралельно шукають нових лОхів, памплячи криптосміття... Раптом якийсь новий лошок застрибне в екосистему зі свіжими грошима? Крипта виявилася зовсім непотрібною нікому, лише спекулянтам. Інтерес інституціоналів нульовий, особливо зараз. Тому на таких пампах треба вистрибувати в бакс і не чекати обвалу. Чисто онлайн-казино, де всі колоди мічені. Будь який прогноз - це як пальцем в небо. Маніпуль має статистику і постриже все одно... Лише ризик-менеджмент може врятувати спекуля. Був хайп 2017, щоб привернути увагу до теми. Тепер, коли влошенців пограбували, то знайти нових дуже проблематично, бо треба вливати нове бабло, створювати новий хайп, а воно все витрачено на ламби. Придумали тепер тезера друкувати. І малювати начебто ріст. А потім знов стрижка до кісток. Нового бабла не прибуває, все це фейк. І обвал невідворотній. А той памп, що зараз - стрижка шортунів, бо ставки шортистів були зроблені, виходячи з реалій, що інтерес до крипти нульовий і вона падатиме. Казино могло розоритися, якщо не ліквідувати шортистів з плечем, тому додрукували тезера, себто дістали мічену колоду карт. Жульйо і шахраї! На бітфіні і банані різниця в кількості шортів кратна. Невже на різних площадках не ті самі хомки? Чиста маніпуляця, торгами реальними тут і не пахне.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уже третья зеленая свеча формируется. Напрашивается еще один прострел вверх на 10k
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:45
П.С. Кролик почав принюхуватися до крипти...То треба переховати сало. Хтось використовує анонімні офшорні карти? Що порадите?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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