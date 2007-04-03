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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За счет шортистов.
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:54
Їх вже постригли... Просто малюватимуть ріст, розраховуючи на зальотного лОха! Лонгустів постригли, шортунів теж, бабла в екосистемі майже немає у мальків...Відкупили стільки бітка за надрукований тезер, що ливануть так, що мама не горюй!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак, вы продолжаете шортить наше цифровое золото? Так мы никогда не будем багатии. 1000X можно поднять только в длинной позиции на росте. На падении столько не заработаешь.
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:02
Я сиджу в мінусі по біту, кефіру, зеку і скальплю на альтах. Це цифрове золо нафік нікому не потрібно!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:03
Твій шорт без стопів ще не підстригли. Коли підстрижуть - ринок розвернеться. До останнього шортиста.
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:04
уууууу....звєрі... Так що з приводу офшорних карт, є варіанти?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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