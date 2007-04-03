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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1824182518261827

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За счет шортистов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:54

  Zebra написав:За счет шортистов.

Їх вже постригли... :) Просто малюватимуть ріст, розраховуючи на зальотного лОха! :) Лонгустів постригли, шортунів теж, бабла в екосистемі майже немає у мальків...Відкупили стільки бітка за надрукований тезер, що ливануть так, що мама не горюй! :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, вы продолжаете шортить наше цифровое золото? Так мы никогда не будем багатии. 1000X можно поднять только в длинной позиции на росте. На падении столько не заработаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:02

  airmax78 написав:Козак, вы продолжаете шортить наше цифровое золото? Так мы никогда не будем багатии. 1000X можно поднять только в длинной позиции на росте. На падении столько не заработаешь.

Я сиджу в мінусі по біту, кефіру, зеку і скальплю на альтах. Це цифрове золо нафік нікому не потрібно! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:03

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:За счет шортистов.

Їх вже постригли... :) Просто малюватимуть ріст, розраховуючи на зальотного лОха! :) Лонгустів постригли, шортунів теж, бабла в екосистемі майже немає у мальків...Відкупили стільки бітка за надрукований тезер, що ливануть так, що мама не горюй! :mrgreen:

Твій шорт без стопів ще не підстригли. Коли підстрижуть - ринок розвернеться. До останнього шортиста.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:04

  Zebra написав:Твій шорт без стопів ще не підстригли. Коли підстрижуть - ринок розвернеться. До останнього шортиста.

уууууу....звєрі... :D Так що з приводу офшорних карт, є варіанти?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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