|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:00
TylerTruman_ написав:
може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим
в чому позитив?
П.С. Прочитав. Децентралізація не означає, що ціна буде децентралізованою...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28353
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1924 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:05
Козак-характерник написав: TylerTruman_ написав:
може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим
в чому позитив?
П.С. Прочитав. Децентралізація не означає, що ціна буде децентралізованою...
написав же, що в нормальній децентралізації, тобто позитив ідеологічний, китайці не повинні володіти такими майнінговими потужностями,
ціною вони також маніпулюють ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:31
Козак-характерник написав:
Це про ф' ючи статистика. Там безпоставочні ф' ючи. Я ж вам казав, що ф' ючи - бомбезна тема!
zРадио написав:
Я знаю, о чем речь. Но хвост собакой не виляет)
Будьте добры, вы не подскажете мне дорогу отсюда? – Это зависит главным образом от того, куда ты хочешь попасть, – сказал Кот. – Мне не так уж важно, куда… – начала Алиса. – Тогда неважно, какой дорогой идти, – сказал Кот. – …я просто хочу попасть куда-нибудь , – добавила в качестве объяснения Алиса. – Ну, туда ты наверняка попадешь, – сказал Кот, – если только будешь идти достаточно долго.
Льюис Керрол(Алиса в стране Чудес),а по нашему-Казак в стране биткоинов
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:17
TylerTruman_ написав:
для мене 12 травня незрозуміла дата в плані перспектив для майнінгу, зменшив свій депозит вивівши в кеш профіт за останні 2 місяці, імхо, на можливому шухері із збитковістю, може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим
Кэш пропампить, действительно, легче. Но майнерам это ничего не дает даже среднесрочно - переключат туда хешрейт и сложность вырастет в течение пары дней (не помню точно алгоритм, но порядок тот).
Так что на кеше можно попробовать заработать лишь спекулятивно, а для решения глобальной проблемы необходимо подтягивать биткоин по цене к себестоимости майнинга (и желательно еще плюс маленький профит). А это при существующих майнинговых мощностях выше 10к
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5484
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23
zРадио написав:
Кэш
TylerTruman_ написав:
для мене 12 травня незрозуміла дата в плані перспектив для майнінгу, зменшив свій депозит вивівши в кеш профіт за останні 2 місяці
, імхо, на можливому шухері із збитковістю, може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим
пропампить, действительно, легче. Но майнерам это ничего не дает даже среднесрочно - переключат туда хешрейт и сложность вырастет в течение пары дней (не помню точно алгоритм, но порядок тот).
Так что на кеше можно попробовать заработать лишь спекулятивно, а для решения глобальной проблемы необходимо подтягивать биткоин по цене к себестоимости майнинга (и желательно еще плюс маленький профит). А это при существующих майнинговых мощностях выше 10к
*про кеш я мав на увазі => зафіксував профіт в тезері в доларовий кеш, т.я. із куни на картковий рахунок - це не мій варант
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:38
TylerTruman_ написав:
*про кеш я мав на увазі => зафіксував профіт в тезері в доларовий кеш, т.я. із куни на картковий рахунок - це не мій варант
А, понял))
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5484
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|53070
|188447015
|
|
|6932
|1551468
|
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ
|
|38
|47996
|
|