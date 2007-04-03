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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:00

  TylerTruman_ написав: може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим :roll:

в чому позитив?

П.С. Прочитав. Децентралізація не означає, що ціна буде децентралізованою... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:05

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим :roll:

в чому позитив?
П.С. Прочитав. Децентралізація не означає, що ціна буде децентралізованою...

написав же, що в нормальній децентралізації, тобто позитив ідеологічний, китайці не повинні володіти такими майнінговими потужностями,
ціною вони також маніпулюють ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:31

  Козак-характерник написав:Це про ф‎' ючи статистика. Там безпоставочні ф‎' ючи. Я ж вам казав, що ф‎' ючи - бомбезна тема! :)


  zРадио написав:
Я знаю, о чем речь. Но хвост собакой не виляет)


Будьте добры, вы не подскажете мне дорогу отсюда? – Это зависит главным образом от того, куда ты хочешь попасть, – сказал Кот. – Мне не так уж важно, куда… – начала Алиса. – Тогда неважно, какой дорогой идти, – сказал Кот. – …я просто хочу попасть куда-нибудь , – добавила в качестве объяснения Алиса. – Ну, туда ты наверняка попадешь, – сказал Кот, – если только будешь идти достаточно долго.

Льюис Керрол(Алиса в стране Чудес),а по нашему-Казак в стране биткоинов :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:17

  TylerTruman_ написав:для мене 12 травня незрозуміла дата в плані перспектив для майнінгу, зменшив свій депозит вивівши в кеш профіт за останні 2 місяці, імхо, на можливому шухері із збитковістю, може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим :roll:


Кэш пропампить, действительно, легче. Но майнерам это ничего не дает даже среднесрочно - переключат туда хешрейт и сложность вырастет в течение пары дней (не помню точно алгоритм, но порядок тот).

Так что на кеше можно попробовать заработать лишь спекулятивно, а для решения глобальной проблемы необходимо подтягивать биткоин по цене к себестоимости майнинга (и желательно еще плюс маленький профит). А это при существующих майнинговых мощностях выше 10к
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23

  zРадио написав:
  TylerTruman_ написав:для мене 12 травня незрозуміла дата в плані перспектив для майнінгу, зменшив свій депозит вивівши в кеш профіт за останні 2 місяці, імхо, на можливому шухері із збитковістю, може буде позитивом, якщо мішки поперебивають китайських майнерів, потрібен майже геноцид оних, біток повинен бути досить децентралізованим :roll:


Кэш пропампить, действительно, легче. Но майнерам это ничего не дает даже среднесрочно - переключат туда хешрейт и сложность вырастет в течение пары дней (не помню точно алгоритм, но порядок тот).

Так что на кеше можно попробовать заработать лишь спекулятивно, а для решения глобальной проблемы необходимо подтягивать биткоин по цене к себестоимости майнинга (и желательно еще плюс маленький профит). А это при существующих майнинговых мощностях выше 10к

*про кеш я мав на увазі => зафіксував профіт в тезері в доларовий кеш, т.я. із куни на картковий рахунок - це не мій варант
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:38

  TylerTruman_ написав:*про кеш я мав на увазі => зафіксував профіт в тезері в доларовий кеш, т.я. із куни на картковий рахунок - це не мій варант


А, понял))
zРадио
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