Додано: Пон 04 тра, 2020 11:54

Интерес к этому событию коренится прежде всего в его возможном краткосрочном воздействии на цену криптовалюты

BTC увидит жестокую распродажу после половины продаж

История повторяется?

Ожидаемое сокращение биткойн-майнинга вдвое меньше, чем через восемь дней, и инвесторы в криптовалюты уже давно обсуждают, каковы будут краткосрочные последствия этого события.В долгосрочной перспективе это, безусловно, оптимистично, так как это вызывает 50-процентное ежегодное снижение инфляции для BTC, но краткосрочные воздействия весьма спекулятивны, и ограниченные наборы данных затрудняют поиск исторического прецедента для руководства.Однако один аналитик отмечает, что за этим событием обычно следует резкая распродажа после его заключения, признак того, что продолжающееся ралли BTC может в конечном итоге оказаться мимолетным.Ралли Биткойна, наблюдавшееся в период после его резкого обвала в середине марта, объясняется некоторыми инвесторами растущим ожиданием того, что вознаграждение за майнинг сократится вдвое.Важно отметить, что, хотя это может быть частичной причиной более чем 100% -ного отскока, наблюдаемого в течение последних нескольких недель, оно, вероятно, больше связано с огромной технической прочностью, сформированной в результате «V-образного» восстановления, наблюдаемого в дней после его снижения до минимумов в 3800 долларов.Тем не менее, объемные данные из Google Trends, относящиеся к поисковому термину «Биткойн в два раза», действительно указывают на значительный глобальный интерес к этому событию. Как видно на приведенном выше графике, похоже, что объем поиска для этого термина стал параболическим в начале апреля и не показывает никаких признаков замедления по мере приближения события.Несмотря на то, что модель PlanB S2F предсказывает, что биткойны начнут очередное параболическое ралли в ближайшие месяцы, история, похоже, предполагает, чтоОдин популярный криптоаналитик в Твиттере говорил об этом в недавнем посте в Твиттере, объясняя, что исторически BTC видел заметные распродажи в течение 1-2 месяцев после того, как вознаграждение за майнинг сократилось вдвое.«Для тех, кто переживает свою первую биткойн-халвинг, поздравляю, вы сделали это… Исторически сложилось так, что цена BTC имеет тенденцию к падению в первые 1-2 месяца после половины.Несмотря на то, что до этого биткойн видел только два события в два раза, и размер выборки слишком мал, чтобы получить какие-либо убедительные тенденции, возможно, что отсутствие какого-либо огромного бычьего роста в то время, когда оно имеет место , приведет к сильному разочарованию среди спекулянтов.