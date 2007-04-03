И не мечтай!Пока....рано
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:37
И не мечтай!Пока....рано
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Додано: Пон 04 тра, 2020 11:08
Там немного другая ситуация - есть хард, который выживет, а есть хард, который не выживет. Последний никому нафиг не нужен ни сегодня, ни даже полгода назад.
Сейчас хешрейт растет за счет массового апгрейда наиболее старого железа на наиболее новое. Серединка в зоне неопределенности - если удастся подтянуть биток к цене 10к+, то еще поработает, если нет, то будут выводить. Но продать ее некому - не рынке майнинга битка уже давно нет любителей
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:25
Вангування
ой, куме!
Это была сильная неделя для Биткойна и всего остального рынка криптовалют.
По данным Coin360.com, лидирующая криптовалюта выросла почти на 20% за последние семь дней. Хотя это, несомненно, одно из лучших еженедельных результатов Биткойна за месяцы, на самом деле это седьмая неделя роста актива подряд, что указывает на сильный бычий тренд.
Аналитики ожидают, что коррекция станет странным техническим сигналом, который ознаменовал минимумы Биткойна в размере 3700 долларов, и теперь предполагает, что возможен возврат к медвежьему тренду.
Биткойн может скоро упасть
Топ-трейдер недавно поделился графиком ниже , указав, что на каждом временном уровне Фибоначчи был «серьезный сдвиг тренда». Вертикаль с отметкой «2» отмечала дно медвежьего рынка 2019 года вокруг максимума в 6000 долларов, а вертикаль с отметкой «2,382» отмечала отметку в 3700 долларов, наблюдаемую в марте.
Буквально вчера Биткойн достиг следующего временного уровня на уровне «2.618», предполагая, что если история продолжит рифмоваться, криптовалюта готова начать нисходящий тренд. Это далеко не единственный признак, свидетельствующий о скором изменении тренда.
Когда апрельская свеча закрылась ранее на этой неделе, многие трейдеры криптовалюты праздновали это потому, что они увидели «бычью поглощающую свечу», когда свеча восстанавливает 100% потерь, которые были видны над предыдущей свечой.
Однако, как сообщает NewsBTC , формирование свечи является неправильным, поскольку на самом деле является признаком медвежьего разворота. Томас Булковски, всемирно известный технический аналитик, который определил значение многих из этих тенденций, писал:
«[Эти свечи] действуют как временное разворот нисходящего ценового тренда. Это также одна из торговых схем, которые я предлагаю вам избежать. Почему? Потому что основной тренд нисходящий. Бычья поглощающая свеча полностью меняет эту тенденцию, но только на короткое время. Первичная тенденция к снижению вступает во владение, и цена возобновляет падение. ”
Это указывает на то, что криптовалюта может вернуться ниже в ближайшие месяцы.
Добавление доверия к этому настроению является наблюдением от Зака Воэлла, аналитика из CoinDesk. Voell отметил в Твиттере, что каждый раз, когда показатель открытого интереса CME к своим фьючерсам на биткойны превышал 300 миллионов долларов, находилась вершина. Это произошло дважды за последние 12 месяцев, и, к сожалению, для быков, этот сигнал был снова замечен, что указывает на то, что BTC нашла среднесрочную вершину на уровне 9500 долларов.
Несмотря на вероятность разворота в предстоящие недели, долгосрочная тенденция ведущей криптовалюты также начинает формироваться позитивно.
В исследовательской заметке о криптовалюте, опубликованной в четверг, Дэвид Гридер - ведущий специалист по цифровой стратегии аналитической компании Fundstrat Global Advisors с Уолл-стрит - заявил, что его компания настроена оптимистично в отношении продвижения Биткойн, в частности, ссылаясь на снижение в два раза в качестве положительного катализатора:
«Мы настроены по-бычьи в течение следующих 12 месяцев и ожидаем, что цены могут продолжить движение в сторону« снижения »и, возможно, после».
Томас Ли, соучредитель отдела анализа, поддержал оптимизм. В своем твиттере аналитик сказал, что годовая производительность Биткойна доказывает, что он не только извлекает выгоду из сокращения вдвое, но и выступает в качестве «надежного актива, подверженного риску, и в качестве хеджирования против бедствий».
Marketwatch, в котором содержалась заметка, отметил, что Fundstrat считает, что криптовалюта почти удвоится в ближайшие 12 месяцев до $ 14 350.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:54
Биткойн может увидеть крупный крах после халвинга
Ожидаемое сокращение биткойн-майнинга вдвое меньше, чем через восемь дней, и инвесторы в криптовалюты уже давно обсуждают, каковы будут краткосрочные последствия этого события.
В долгосрочной перспективе это, безусловно, оптимистично, так как это вызывает 50-процентное ежегодное снижение инфляции для BTC, но краткосрочные воздействия весьма спекулятивны, и ограниченные наборы данных затрудняют поиск исторического прецедента для руководства.
Однако один аналитик отмечает, что за этим событием обычно следует резкая распродажа после его заключения, признак того, что продолжающееся ралли BTC может в конечном итоге оказаться мимолетным.
Ралли Биткойна, наблюдавшееся в период после его резкого обвала в середине марта, объясняется некоторыми инвесторами растущим ожиданием того, что вознаграждение за майнинг сократится вдвое.
Важно отметить, что, хотя это может быть частичной причиной более чем 100% -ного отскока, наблюдаемого в течение последних нескольких недель, оно, вероятно, больше связано с огромной технической прочностью, сформированной в результате «V-образного» восстановления, наблюдаемого в дней после его снижения до минимумов в 3800 долларов.
Тем не менее, объемные данные из Google Trends, относящиеся к поисковому термину «Биткойн в два раза», действительно указывают на значительный глобальный интерес к этому событию. Как видно на приведенном выше графике, похоже, что объем поиска для этого термина стал параболическим в начале апреля и не показывает никаких признаков замедления по мере приближения события. Интерес к этому событию коренится прежде всего в его возможном краткосрочном воздействии на цену криптовалюты.
Несмотря на то, что модель PlanB S2F предсказывает, что биткойны начнут очередное параболическое ралли в ближайшие месяцы, история, похоже, предполагает, что BTC увидит жестокую распродажу после половины продаж.
Один популярный криптоаналитик в Твиттере говорил об этом в недавнем посте в Твиттере, объясняя, что исторически BTC видел заметные распродажи в течение 1-2 месяцев после того, как вознаграждение за майнинг сократилось вдвое.
«Для тех, кто переживает свою первую биткойн-халвинг, поздравляю, вы сделали это… Исторически сложилось так, что цена BTC имеет тенденцию к падению в первые 1-2 месяца после половины. История повторяется?
Несмотря на то, что до этого биткойн видел только два события в два раза, и размер выборки слишком мал, чтобы получить какие-либо убедительные тенденции, возможно, что отсутствие какого-либо огромного бычьего роста в то время, когда оно имеет место , приведет к сильному разочарованию среди спекулянтов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:00
TylerTruman_
Скорее всего ты ошибаешься. предполагая значительное ослабление доллара, всвязи с его эмиссией.Точно так же как и многие.Маловероятно РИСК ОН, т к подобные процессы уже были и особого ущерба доллару не принесли.Не буду углубляться, там что то связано с банковскими мультипликаторами, и в итоге доллар вероятнее будет укрепляться.
ПС это ещё и тем, кто думает, что лишние баксы счас хлынут в крипту.Ага...Загонялы уже пишут, что в Америке 1200 баксов от правительства начали на биток тратить.Неужели мир до сих пор так туп. что такое можно ему впаривать
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:46
Туземунерам!
Цена биткойна в настоящее время переживает подъем к 200-дневной SMA, точке, которая в течение последних нескольких лет выступала в качестве зоны сильного сопротивления. Тем не менее, существует большая вероятность того, что весь ралли станет восприимчивым к глубокой коррекции.
Следующее движение вверх может быть подделкой.
В условиях нестабильности на мировом рынке акций и жестких предупреждений правительств о том, что новая пандемия коронавируса потенциально может привести к увеличению смертности в течение следующих нескольких месяцев, восстановление все еще может стать ловушкой.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:51
я свою позицію у валютній гілці озвучував, імхо, зараз час міцного долара, коли U.S. Dollar Index (DXY) відпрацює 15% ріст, тільки тоді підуть в дію негативні драйвера, долар із цієї кризи вийде із більшою інфляцією, чим в попередні 2і кризи, ... але зараз на бакс підвищений попит, наприклад, при фіксації спекулянтів та інвесторів, а також потреба на кредитування в оному
п.с. також вважаю смішними такі аргументи, ... повертаючись до наших баранів, якщо буде сильний обвал гривні, цікаво, чи буде на куні біток коштувати значно вище світової ціни? наприклад, нещодавно в Лівані на обвалі їхнього тугрика, ціна сягнула 15к, тобто діда вшанували в 1,5 раза вищою світової вартістю, і такі тенденції періодично можна спостерігати в розвиваючихся країнах при девальвації національних валют та долародефіциті ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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