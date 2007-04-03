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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:48
на Куні був суттєвий спред в туземунний період, інше діло наскільки українці можуть качнути локальну ціну біткоїна на сильній валютній паніці
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:45
Связана ли скорость хеш-биткойнов с ценой?
В целом, цена биткойна и скорость хэширования не коррелируют. Цена - это то, что покупатели и продавцы соглашаются заплатить за один биткойн, и на цену влияет множество факторов - внешних и внутренних.
Тем не менее, есть связь между ними. В то время как цена растет, добыча становится более прибыльной, что может привести к тому, что больше майнеров включат свое горное оборудование. В результате скорость хэширования возрастает.
Как видно из вышеприведенного пятилетнего графика, коэффициент хэширования зафиксировал свой предыдущий максимум только спустя месяцы после того, как Биткойн достиг своего рекордного максимума в 2017 году. То же самое произошло с максимумом июня 2019 года (13 880 долл. США). Тем не менее, со временем скорость хэширования увеличивается.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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