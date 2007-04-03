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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1829183018311832

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:48

на Куні був суттєвий спред в туземунний період, інше діло наскільки українці можуть качнути локальну ціну біткоїна на сильній валютній паніці
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:45

  greenozon написав:Экономический кризис в середине марта, связанный с COVID-19, привел к выходу из системы майнеров, работающих на старом оборудовании. С тех пор хешрейт Bitcoin достиг нового рекордного максимума 3 мая – 142 EH/s.

Связана ли скорость хеш-биткойнов с ценой?
В целом, цена биткойна и скорость хэширования не коррелируют. Цена - это то, что покупатели и продавцы соглашаются заплатить за один биткойн, и на цену влияет множество факторов - внешних и внутренних.

Тем не менее, есть связь между ними. В то время как цена растет, добыча становится более прибыльной, что может привести к тому, что больше майнеров включат свое горное оборудование. В результате скорость хэширования возрастает.

Как видно из вышеприведенного пятилетнего графика, коэффициент хэширования зафиксировал свой предыдущий максимум только спустя месяцы после того, как Биткойн достиг своего рекордного максимума в 2017 году. То же самое произошло с максимумом июня 2019 года (13 880 долл. США). Тем не менее, со временем скорость хэширования увеличивается.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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