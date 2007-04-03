Додано: Вів 05 тра, 2020 14:03

Все криптовалюты, от Биткойна и Эфириума до небольших альткойнов, росли в течение последних нескольких недель. Буквально на прошлой неделе Ether достигла максимума в 225 долларов - более чем на 150% по сравнению с минимумами, которые наблюдались во время капитуляции марта. Этот шаг убедил аналитиков в том, что в криптовалютах больше возможностей для всех криптовалют. И все же точный трейдер, которому удалось предсказать поведение цены, которого не сделали другие, боится краха Эфириума.В середине февраля, когда рынок криптовалюты достиг многомесячного максимума, большинство инвесторов призывали к новым максимумам.Поэтому, когда известный криптотрейдер сказал, что XRP, тогда как на уровне $ 0,27, находился на грани падения на 50% к «потенциальному долгосрочному дну» между $ 0,13 и $ 0,15, многие избегали чувства.Тот же самый трейдер теперь призывает, чтобы Ethereum упал до $ 40-45, отмечая, как криптовалюта находится в учебнике «корректирующая модель». Прогноз, что Ether упадет на 80% в ближайшие месяцы, был найден с помощью анализа волн Эллиота.