osafly написав:Что то не так в Датском королевстве..Дед ростет,альты все тупо стоят на месте.Альта загальмовала примерно по уровню 7.7-8К(по деду,если не меньше)У меня последние продажи были на уровнях 8-8.2(по деду)-с тех пор,следующие уровни не то что не достигнуты,наоборот,что даже окатывалось назад. Даже тот же эфир-208$ при цене BTC-9К,бред какой то..Судя по всему,у деда уже уши как у осла-оттянули,а все остальное просто в пол...Смешно слушать всяких интернет шизофрейников,которые утверждают что будет перехай и 20К+ в ближайшее время..Абсолютный бред.Еще может быть небольшой задерг и камнем вниз.Даже страшно подумать,что будет с остальной альтой.
Потому что ярды тезера пришли за дедом, а не за всяким мусором.
Скоро должен быть пробит гигантский треугольник. Все это прекрасно видят и понимают. И это будет перехай. Отсюда и сумасшедший рост тезера. Вопрос только - сейчас (месяц-два), или же после еще одной коррекции (конец года - начало следующего)? Мне видится второй вариант более предпочтительным. Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.
osafly написав:Ну вот...и энергоатом негласно "прихватизировали".Кто то тупо сядет на поток,о каком учете может идти речь в этом государстве,с такой пришибленой,но клептоманской властью и препиздентом??То ли еще будет..Если "по ошибке" энергоблоки отключают,что можно вообще говорить???
Энергоблок АЭС нельзя отключить и включить по ошибке. Есть кратковременное аварийное отключение и плановое отключение с выгрузкой топлива из активной зоны. Реальность такова, что украинской промышленности, которая является основным потребителем, уже пришел белый пушной зверь, плюс Ахметова с его тепловыми пыхтелками обижать нельзя.
phantom_systems написав:Энергоблок АЭС нельзя отключить и включить по ошибке. Есть кратковременное аварийное отключение и плановое отключение с выгрузкой топлива из активной зоны.
А Вы это долбодятлам объясните которые официально об этом заявили.Вы что,новостей не читаете о "стране Буратин" или думаете что я этот бред придумал лично??Именно так и заявили официальные лица-мол так и так,по ошибке был отключен реактор.У Вас в голове не укладывается??? Так у меня тоже,много чего не укладывается в голове в этом королевстве клоунов..Но это так!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Все криптовалюты, от Биткойна и Эфириума до небольших альткойнов, росли в течение последних нескольких недель. Буквально на прошлой неделе Ether достигла максимума в 225 долларов - более чем на 150% по сравнению с минимумами, которые наблюдались во время капитуляции марта. Этот шаг убедил аналитиков в том, что в криптовалютах больше возможностей для всех криптовалют. И все же точный трейдер, которому удалось предсказать поведение цены, которого не сделали другие, боится краха Эфириума.
В середине февраля, когда рынок криптовалюты достиг многомесячного максимума, большинство инвесторов призывали к новым максимумам.
Поэтому, когда известный криптотрейдер сказал, что XRP, тогда как на уровне $ 0,27, находился на грани падения на 50% к «потенциальному долгосрочному дну» между $ 0,13 и $ 0,15, многие избегали чувства.
Тот же самый трейдер теперь призывает, чтобы Ethereum упал до $ 40-45, отмечая, как криптовалюта находится в учебнике «корректирующая модель». Прогноз, что Ether упадет на 80% в ближайшие месяцы, был найден с помощью анализа волн Эллиота.
sleazy написав:Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.
На 4-5кк упали от коронавирусной паники. Наверно нужно чтоб разрушительный метеорит упал на Пекин или Нью-Йорк, и еще один слив подобный произошел.
Когда акции,а в частности индекс Доу Джонс упадет до 10-12тыс.пунктов-это и будет тем самым метеоритом,от которого на всех рынках начнется метеоризм безостановочный,в том числе и по крипте.Наивно полагать,что осенью или зимой все отрастет и перерастет,когда к осени пушистый зверек уже маячит конкретно на горизонте...Единственный сдерживающий фактор,который может перенести на несколько месяцев апокалипсис,то есть на зиму или начало весны-выборы в США..И портить статистику Трампу-вряд ли захотят...А может скорее наоборот,все произойдет именно под выборы,чтоб это крашеное чучело ушло в историю.
Востаннє редагувалось osafly в Вів 05 тра, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Козак-характерник написав:Тот же самый трейдер теперь призывает, чтобы Ethereum упал до $ 40-45, отмечая, как криптовалюта находится в учебнике «корректирующая модель». Прогноз, что Ether упадет на 80% в ближайшие месяцы, был найден с помощью анализа волн Эллиота.