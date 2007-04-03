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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:30

  osafly написав:Что то не так в Датском королевстве..Дед ростет,альты все тупо стоят на месте.Альта загальмовала примерно по уровню 7.7-8К(по деду,если не меньше)У меня последние продажи были на уровнях 8-8.2(по деду)-с тех пор,следующие уровни не то что не достигнуты,наоборот,что даже окатывалось назад. Даже тот же эфир-208$ при цене BTC-9К,бред какой то..Судя по всему,у деда уже уши как у осла-оттянули,а все остальное просто в пол...Смешно слушать всяких интернет шизофрейников,которые утверждают что будет перехай и 20К+ в ближайшее время..Абсолютный бред.Еще может быть небольшой задерг и камнем вниз.Даже страшно подумать,что будет с остальной альтой.

Потому что ярды тезера пришли за дедом, а не за всяким мусором.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:41

Зображення
Скоро должен быть пробит гигантский треугольник. Все это прекрасно видят и понимают. И это будет перехай. Отсюда и сумасшедший рост тезера. Вопрос только - сейчас (месяц-два), или же после еще одной коррекции (конец года - начало следующего)? Мне видится второй вариант более предпочтительным. Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43

  osafly написав:Ну вот...и энергоатом негласно "прихватизировали".Кто то тупо сядет на поток,о каком учете может идти речь в этом государстве,с такой пришибленой,но клептоманской властью и препиздентом??То ли еще будет..Если "по ошибке" энергоблоки отключают,что можно вообще говорить???

Энергоблок АЭС нельзя отключить и включить по ошибке. Есть кратковременное аварийное отключение и плановое отключение с выгрузкой топлива из активной зоны. Реальность такова, что украинской промышленности, которая является основным потребителем, уже пришел белый пушной зверь, плюс Ахметова с его тепловыми пыхтелками обижать нельзя.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:54

  sleazy написав:Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.

На 4-5кк упали от коронавирусной паники. Наверно нужно чтоб разрушительный метеорит упал на Пекин или Нью-Йорк, и еще один слив подобный произошел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:01

  phantom_systems написав:Энергоблок АЭС нельзя отключить и включить по ошибке. Есть кратковременное аварийное отключение и плановое отключение с выгрузкой топлива из активной зоны.

А Вы это долбодятлам объясните которые официально об этом заявили.Вы что,новостей не читаете о "стране Буратин" или думаете что я этот бред придумал лично??Именно так и заявили официальные лица-мол так и так,по ошибке был отключен реактор.У Вас в голове не укладывается??? Так у меня тоже,много чего не укладывается в голове в этом королевстве клоунов..Но это так!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:03

Кефір

Все криптовалюты, от Биткойна и Эфириума до небольших альткойнов, росли в течение последних нескольких недель. Буквально на прошлой неделе Ether достигла максимума в 225 долларов - более чем на 150% по сравнению с минимумами, которые наблюдались во время капитуляции марта. Этот шаг убедил аналитиков в том, что в криптовалютах больше возможностей для всех криптовалют. И все же точный трейдер, которому удалось предсказать поведение цены, которого не сделали другие, боится краха Эфириума.

В середине февраля, когда рынок криптовалюты достиг многомесячного максимума, большинство инвесторов призывали к новым максимумам.

Поэтому, когда известный криптотрейдер сказал, что XRP, тогда как на уровне $ 0,27, находился на грани падения на 50% к «потенциальному долгосрочному дну» между $ 0,13 и $ 0,15, многие избегали чувства.

Тот же самый трейдер теперь призывает, чтобы Ethereum упал до $ 40-45, отмечая, как криптовалюта находится в учебнике «корректирующая модель». Прогноз, что Ether упадет на 80% в ближайшие месяцы, был найден с помощью анализа волн Эллиота.

https://bitcoinist.com/analyst-that-cal ... reum-drop/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:05

  Zebra написав:
  sleazy написав:Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.

На 4-5кк упали от коронавирусной паники. Наверно нужно чтоб разрушительный метеорит упал на Пекин или Нью-Йорк, и еще один слив подобный произошел.

В 19м не было ни короны, ни метеорита, а с 19к увидели 3к и долго там болтались...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:06

  Zebra написав:
  sleazy написав:Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.

На 4-5кк упали от коронавирусной паники. Наверно нужно чтоб разрушительный метеорит упал на Пекин или Нью-Йорк, и еще один слив подобный произошел.


Когда акции,а в частности индекс Доу Джонс упадет до 10-12тыс.пунктов-это и будет тем самым метеоритом,от которого на всех рынках начнется метеоризм безостановочный,в том числе и по крипте.Наивно полагать,что осенью или зимой все отрастет и перерастет,когда к осени пушистый зверек уже маячит конкретно на горизонте...Единственный сдерживающий фактор,который может перенести на несколько месяцев апокалипсис,то есть на зиму или начало весны-выборы в США..И портить статистику Трампу-вряд ли захотят...А может скорее наоборот,все произойдет именно под выборы,чтоб это крашеное чучело ушло в историю.
Востаннє редагувалось osafly в Вів 05 тра, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:07

  Козак-характерник написав:Тот же самый трейдер теперь призывает, чтобы Ethereum упал до $ 40-45, отмечая, как криптовалюта находится в учебнике «корректирующая модель». Прогноз, что Ether упадет на 80% в ближайшие месяцы, был найден с помощью анализа волн Эллиота.

https://bitcoinist.com/analyst-that-cal ... reum-drop/

Не упадет он уже в обозримом времени до 40-45. Шанс такой был когда упал до 90 и если б биток продолжил снижение до 3к, но очевидно, что сила рынка бычья и с этим нужно смириться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:11

  OptiX написав:
  Zebra написав:
  sleazy написав:Но цены в 4-5к мы можем уже и не увидеть. ИМХО.

На 4-5кк упали от коронавирусной паники. Наверно нужно чтоб разрушительный метеорит упал на Пекин или Нью-Йорк, и еще один слив подобный произошел.

В 19м не было ни короны, ни метеорита, а с 19к увидели 3к и долго там болтались...

В 19-ом не было 19к. Было в 17-ом, когда все ждуны вдруг прозрели (отложенный спрос + жадность). Потом затяжная коррекция (потеря интереса на падении).

И тезера в 2019 тогда было около 2 млрд штук, и стейблокинов было на пару сотен лямов максимум. А сейчас их всех месте 10 млрд штук. А сколько еще фиата по разным биржам.

Туземун планируется, точно вам говорю.
Zebra
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