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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:23
Панство, че вы спорите? Та в любую сторону с текущих ОНИ могут шатнуть. С их то возможностями
Можно ли качнуть к 10...12к? Можно! А можно ли ушатать до 6...3к? Можно!
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Vitaka
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:28
Vitaka написав:
Панство, че вы спорите? Та в любую сторону с текущих ОНИ могут шатнуть. С их то возможностями
Можно ли качнуть к 10...12к? Можно! А можно ли ушатать до 6...3к? Можно!
Тому треба жити по новому! Інтрадей і скальп. Щодня торгувати на запропонованих рівнях з урахуванням ризик-менеджменту і мацяти живу копійочку на морозиво! Я вже 14$ помацяв.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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