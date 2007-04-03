RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Панство, че вы спорите? Та в любую сторону с текущих ОНИ могут шатнуть. С их то возможностями :) Можно ли качнуть к 10...12к? Можно! А можно ли ушатать до 6...3к? Можно!
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:28

  Vitaka написав:Панство, че вы спорите? Та в любую сторону с текущих ОНИ могут шатнуть. С их то возможностями :) Можно ли качнуть к 10...12к? Можно! А можно ли ушатать до 6...3к? Можно!

Тому треба жити по новому! Інтрадей і скальп. Щодня торгувати на запропонованих рівнях з урахуванням ризик-менеджменту і мацяти живу копійочку на морозиво! Я вже 14$ помацяв. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28362
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1831183218331834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], s0v7a, safonovstanislav, Vint, Vitaka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5324, 5325, 5326
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53256 188506176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 14:20
stm
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6933 1551844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 13:21
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48011
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18738)
05.05.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.