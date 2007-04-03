Vitaka написав:А что, есть что-то такое страааашное, неваааабразимое, которое мешает спуститься к 7к и там потратить тезер? Я не утверждаю, что так будет, просто улыбаюсь, когда северяне (или южане) уверяют жылезна, что будет именно так, а не иначе П.С. Здается топтание это будет до халвинга. И ещё: https://forklog.com/bitkoin-kit-halving ... tseny-btc/
Оце ключове!
Он отметил, что текущее ралли биткоина проходит на слишком низких торговых объемах. Это заставляет его сомневаться в том, что спрос на BTC достаточен для устойчивого роста рыночной стоимости.
«При таких низких объемах цену [BTC] могут поднять до $20 000 или опустить до $2000 буквально завтра», — подчеркнул трейдер.
П.С. Так що інтрадей і скальп наше фсьо! Ласувати морозивом щодня і не жаднічати! Бо туземунерів рано чи пізно посадять дупою на кіл! Дупці боляче буде...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.