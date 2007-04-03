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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:36

  Vitaka написав:А что, есть что-то такое страааашное, неваааабразимое, которое мешает спуститься к 7к и там потратить тезер? Я не утверждаю, что так будет, просто улыбаюсь, когда северяне (или южане) уверяют жылезна, что будет именно так, а не иначе :)
П.С. Здается топтание это будет до халвинга.
И ещё:
https://forklog.com/bitkoin-kit-halving ... tseny-btc/

Оце ключове! :!:

Он отметил, что текущее ралли биткоина проходит на слишком низких торговых объемах. Это заставляет его сомневаться в том, что спрос на BTC достаточен для устойчивого роста рыночной стоимости.

«При таких низких объемах цену [BTC] могут поднять до $20 000 или опустить до $2000 буквально завтра», — подчеркнул трейдер.

П.С. Так що інтрадей і скальп наше фсьо! Ласувати морозивом щодня і не жаднічати! :D Бо туземунерів рано чи пізно посадять дупою на кіл! Дупці боляче буде... :oops:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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