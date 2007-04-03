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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:36

  Vitaka написав:А что, есть что-то такое страааашное, неваааабразимое, которое мешает спуститься к 7к и там потратить тезер? Я не утверждаю, что так будет, просто улыбаюсь, когда северяне (или южане) уверяют жылезна, что будет именно так, а не иначе :)
П.С. Здается топтание это будет до халвинга.
И ещё:
https://forklog.com/bitkoin-kit-halving ... tseny-btc/

Оце ключове! :!:

Он отметил, что текущее ралли биткоина проходит на слишком низких торговых объемах. Это заставляет его сомневаться в том, что спрос на BTC достаточен для устойчивого роста рыночной стоимости.

«При таких низких объемах цену [BTC] могут поднять до $20 000 или опустить до $2000 буквально завтра», — подчеркнул трейдер.

П.С. Так що інтрадей і скальп наше фсьо! Ласувати морозивом щодня і не жаднічати! :D Бо туземунерів рано чи пізно посадять дупою на кіл! Дупці боляче буде... :oops:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:33

  Козак-характерник написав: Бо туземунерів рано чи пізно посадять дупою на кіл! Дупці боляче буде... :oops:


Воха,пока больно "тока" тебе :lol: И если сквизанет на 15К,тогда будет вообще,дупа на Британский флаг :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В последнее время, рынок идет в обратную сторону от моих мыслей. Потому взял шорт 10 эфирок от 203.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:38

Уоррен Баффетт

Уоррен Баффетт ожидает гибель рынка, которая может уничтожить биткойны.

Уоррен Баффет и Беркшир Хэтэуэй по-прежнему неохотно тратят свою кучу денег в размере 137 миллиардов долларов. Их осторожная позиция в отношении внезапного восстановления фондового рынка США может испортить недавнее ралли биткойнов ( BTC ).

Цена биткойна за короткий промежуток времени резко выросла до 9500 долларов. BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.

Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.

В предыдущих ралли фальшивые ордера, поступавшие с фьючерсного рынка, создавали спекулятивные краткосрочные пузыри, которые лопались, как только большой кит вызвал каскадную распродажу.

https://cointelegraph.com/news/warren-b ... in-with-it
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:44

  Козак-характерник написав:Уоррен Баффетт ожидает гибель рынка, которая может уничтожить биткойны.

Баффетт все життя накопичував капітал у зрозумілих йому активах, а ви, як вбачається із обговорення даної теми, лише втрачаєте капітал на тому, про що і гадки не маєте.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:50

  Козак-характерник написав:BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.

Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.

Звездёж. Цены 3600 не было. Одна моментальная просадка в район 4к на маржин коллах, которую сразу выкупили. Ещё одна просадка к 4,5к на пару часов. За 2 недели дед восстановился от 5к до 7к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:58

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.

Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.

Звездёж. Цены 3600 не было. Одна моментальная просадка в район 4к на маржин коллах, которую сразу выкупили. Ещё одна просадка к 4,5к на пару часов. За 2 недели дед восстановился от 5к до 7к.

3782,13 - мінімум на банані. Можливо десь і 3600 помацяли.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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