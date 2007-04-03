Vitaka написав:А что, есть что-то такое страааашное, неваааабразимое, которое мешает спуститься к 7к и там потратить тезер? Я не утверждаю, что так будет, просто улыбаюсь, когда северяне (или южане) уверяют жылезна, что будет именно так, а не иначе П.С. Здается топтание это будет до халвинга. И ещё: https://forklog.com/bitkoin-kit-halving ... tseny-btc/
Оце ключове!
Он отметил, что текущее ралли биткоина проходит на слишком низких торговых объемах. Это заставляет его сомневаться в том, что спрос на BTC достаточен для устойчивого роста рыночной стоимости.
«При таких низких объемах цену [BTC] могут поднять до $20 000 или опустить до $2000 буквально завтра», — подчеркнул трейдер.
П.С. Так що інтрадей і скальп наше фсьо! Ласувати морозивом щодня і не жаднічати! Бо туземунерів рано чи пізно посадять дупою на кіл! Дупці боляче буде...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Уоррен Баффетт ожидает гибель рынка, которая может уничтожить биткойны.
Уоррен Баффет и Беркшир Хэтэуэй по-прежнему неохотно тратят свою кучу денег в размере 137 миллиардов долларов. Их осторожная позиция в отношении внезапного восстановления фондового рынка США может испортить недавнее ралли биткойнов ( BTC ).
Цена биткойна за короткий промежуток времени резко выросла до 9500 долларов. BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.
Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.
В предыдущих ралли фальшивые ордера, поступавшие с фьючерсного рынка, создавали спекулятивные краткосрочные пузыри, которые лопались, как только большой кит вызвал каскадную распродажу.
Козак-характерник написав:BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.
Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.
Звездёж. Цены 3600 не было. Одна моментальная просадка в район 4к на маржин коллах, которую сразу выкупили. Ещё одна просадка к 4,5к на пару часов. За 2 недели дед восстановился от 5к до 7к.
Козак-характерник написав:BTC понадобилось менее двух месяцев, чтобы подняться почти в три раза с 3600 долларов.
Большая часть позитивных настроений вокруг роста Биткойна в апреле была связана с преобладанием органического спотового объема. Он предположил, что от 3600 до середины 7000 долларов розничные инвесторы накопили BTC.
Звездёж. Цены 3600 не было. Одна моментальная просадка в район 4к на маржин коллах, которую сразу выкупили. Ещё одна просадка к 4,5к на пару часов. За 2 недели дед восстановился от 5к до 7к.
3782,13 - мінімум на банані. Можливо десь і 3600 помацяли.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.