Радий за Вас! Я ж казав, що це бомбезна тема, а з приводу зауважень, то сказав вже, що погарячкував. Заносить іноді, сам розумію, що дурість, але азарт і жадібність спрацьовують. Треба посилити самодисципліну! Так як я зробив, не треба робити. Це крок до втрати депозиту. Дотримуючись маніменеджменту, депо завжди зростатиме. І ми будєм багатиє!
Одна із стратегій.
Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.
Состояла она из пяти пунктов:
1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.
2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.
3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.
4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.
5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.
Є й інші стратегії, то читайте і вивчайте! Універсальних стратегій раз і назавжди не буває. Постійний пошук і самовдосконалення лише. Але є базові речі.