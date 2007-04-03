Додано: Сер 06 тра, 2020 12:07

sleazy написав: Кстати, пользуясь случаем, все же, хочу вас поблагодарить за распиаренные фьючерсы на Бинансе - прикольная штука. Вот, с 29 апреля играюсь - плюс 20% на депо... Пока плюс... )) Кстати, пользуясь случаем, все же, хочу вас поблагодарить за распиаренные фьючерсы на Бинансе - прикольная штука. Вот, с 29 апреля играюсь - плюс 20% на депо... Пока плюс... ))

Радий за Вас! Я ж казав, що це бомбезна тема, а з приводу зауважень, то сказав вже, що погарячкував.Заносить іноді, сам розумію, що дурість, але азарт і жадібність спрацьовують. Треба посилити самодисципліну!Так як я зробив, не треба робити. Це крок до втрати депозиту. Дотримуючись маніменеджменту, депо завжди зростатиме. І ми будєм багатиє!Одна із стратегій.Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.Состояла она из пяти пунктов:1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.Є й інші стратегії, то читайте і вивчайте! Універсальних стратегій раз і назавжди не буває. Постійний пошук і самовдосконалення лише.Але є базові речі.