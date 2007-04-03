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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1833183418351836

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:07

  sleazy написав:Кстати, пользуясь случаем, все же, хочу вас поблагодарить за распиаренные фьючерсы на Бинансе - прикольная штука. Вот, с 29 апреля играюсь - плюс 20% на депо... Пока плюс... ))

Радий за Вас! Я ж казав, що це бомбезна тема, а з приводу зауважень, то сказав вже, що погарячкував. :) Заносить іноді, сам розумію, що дурість, але азарт і жадібність спрацьовують. Треба посилити самодисципліну! :) Так як я зробив, не треба робити. Це крок до втрати депозиту. Дотримуючись маніменеджменту, депо завжди зростатиме. І ми будєм багатиє! :D

Одна із стратегій. 8)

Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.

Состояла она из пяти пунктов:

1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.

2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.

3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.

4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.

5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.

Є й інші стратегії, то читайте і вивчайте! Універсальних стратегій раз і назавжди не буває. Постійний пошук і самовдосконалення лише. :) Але є базові речі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:20

"5. Всегда обналичивайте заработанные деньги." - ну, такой себе пункт. )) А в остальном - все правильно! Как говорится, правила написанные кровью трейдеров...
Успехов вам! )
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.

В крипте лишнее, обнал приводит к потерям и потенциально можно попасть на налоги. Фиксировать профит, конечно, нужно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:04

Уоррена Баффетт

  sleazy написав:"5. Всегда обналичивайте заработанные деньги." - ну, такой себе пункт. )) А в остальном - все правильно! Как говорится, правила написанные кровью трейдеров...
Успехов вам! )

Навзаєм! Я ж кажу, що це не догми, а лише одна із точок зору. :wink:

Когда у меня спрашивают, чья торговля на финансовых рынках оказала на меня самое сильное влияние в области мани менеджмента, я отвечаю - Уоррена Баффетта. Да, он не писал книг о риск-менеджменте, не выводил новых формул, не набирает учеников, но его результаты как самого успешного инвестора мира на марафонской дистанции инвестирования говорит сам за себя.

Успех Баффета я вижу в следующих составляющих, которые легко можно применить к рынку криптовалют:

выбирайте только НАДЕЖНЫЕ финансовые инструменты, чью логику вы понимаете (как в этой книге пишу о BTC, пытаясь объяснить его каждый шаг);

у вас должна быть одна кнопка "buy" на финансовых рынках. Тем, кто любит торговать в обе стороны рынка, я обычно задаю вопрос: «вы считаете себя умнее Баффетта?»

вы не ставите stop-loss;

сумма открытых ордеров никогда не должна разорить ваш депозит;

любая сделка, открытая по стратегическому тренду, приведёт к прибыли.

Повторяю, это моё понимание его успешной торговли.

Бывают ли ошибочные сделки у Баффетта? Да. Вспомните пример открытия buy по 93 доллара за фьючерс на нефть осенью 2008 г. Сделка была закрыта лишь через 2,5 года весной 2011 г. по цене 105 долларов за баррель.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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