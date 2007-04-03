ставка фінансування див. Зайшов звісно частиною. Усереднятимуся в разі потреби. Тільки шорт на таких рівнях.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:03
ставка фінансування див. Зайшов звісно частиною. Усереднятимуся в разі потреби. Тільки шорт на таких рівнях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:06
Ну так правильно..Альта нихрена не растет..Хомячки пугливые стали.Все для Вас,шортунов.И рынок двинули и рефинанс понизили-только заходите.На ваших шортах пойдем на гору,а там уже и акулы в шорт войдут,когда всех остальных выпотрашат.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:08
Не понизили, а підвищили. З плечем 10 порахуйте вартість позики річну. Ставка позитивна. Лонги платять шортам зараз. Вже майже 0.05%. Все полетить зара в тартарари.
П.С. 0.0502%
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:19
Перефразируя фразу скажу - можно сделать из депозитчика трейдера, но нельзя из трейдера вывести депозитчика ) Вы и тут проценты по депо считаете! ))
+5% к телу на сегодняшнем движе. Итого пока +25% считай с начала месяца.
Востаннє редагувалось sleazy в Сер 06 тра, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:22
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:28
Кайфуєм! І навіщо нам годувати прожорливого кроля? Кроля треба покарати і посмажити на мангалі!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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