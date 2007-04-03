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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:03

  osafly написав:Ну и зря.Казак никак не успокоится.А вдруг не флетовый задерг,а следующая волна роста??Тогда шо??Опять будешь усреднять шорт.Все никак не перегорит у тебя в одном месте...

ставка фінансування див. Зайшов звісно частиною. Усереднятимуся в разі потреби. Тільки шорт на таких рівнях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:06

Ну так правильно..Альта нихрена не растет..Хомячки пугливые стали.Все для Вас,шортунов.И рынок двинули и рефинанс понизили-только заходите.На ваших шортах пойдем на гору,а там уже и акулы в шорт войдут,когда всех остальных выпотрашат.
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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:08

  osafly написав:Ну так правильно..Альта нихрена не растет..Хомячки пугливые стали.Все для Вас,шортунов.И рынок двинули и рефинанс понизили-только заходите.На ваших шортах пойдем на гору,а там уже и акулы в шорт войдут,когда всех остальных выпотрашат.

Не понизили, а підвищили. З плечем 10 порахуйте вартість позики річну. Ставка позитивна. Лонги платять шортам зараз. Вже майже 0.05%. Все полетить зара в тартарари. :)

П.С. 0.0502% :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:19

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Ну так правильно..Альта нихрена не растет..Хомячки пугливые стали.Все для Вас,шортунов.И рынок двинули и рефинанс понизили-только заходите.На ваших шортах пойдем на гору,а там уже и акулы в шорт войдут,когда всех остальных выпотрашат.

Не понизили, а підвищили. З плечем 10 порахуйте вартість позики річну. Ставка позитивна. Лонги платять шортам зараз. Вже майже 0.05%. Все полетить зара в тартарари. :)
П.С. 0.0502% :)

Перефразируя фразу скажу - можно сделать из депозитчика трейдера, но нельзя из трейдера вывести депозитчика ) Вы и тут проценты по депо считаете! ))

+5% к телу на сегодняшнем движе. Итого пока +25% считай с начала месяца.
Востаннє редагувалось sleazy в Сер 06 тра, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:22

  Козак-характерник написав:З плечем 10 порахуйте вартість позики річну.

Шорт з плечем 10?
Шановний, ваші рідні знають, що ви зливаєте капітал на біржі?
Якщо не знають, ви їм розкажіть. Тут не треба соромитись. Може ще встигнуть вилікувати залежність.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:28

  sleazy написав:+5% к депо на сегодняшнем движе. Итого пока +25% считай с начала месяца.

Кайфуєм! І навіщо нам годувати прожорливого кроля? :) Кроля треба покарати і посмажити на мангалі! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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