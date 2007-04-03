ставка фінансування див. Зайшов звісно частиною. Усереднятимуся в разі потреби. Тільки шорт на таких рівнях.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:03
ставка фінансування див. Зайшов звісно частиною. Усереднятимуся в разі потреби. Тільки шорт на таких рівнях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:06
Ну так правильно..Альта нихрена не растет..Хомячки пугливые стали.Все для Вас,шортунов.И рынок двинули и рефинанс понизили-только заходите.На ваших шортах пойдем на гору,а там уже и акулы в шорт войдут,когда всех остальных выпотрашат.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:08
Не понизили, а підвищили. З плечем 10 порахуйте вартість позики річну. Ставка позитивна. Лонги платять шортам зараз. Вже майже 0.05%. Все полетить зара в тартарари.
П.С. 0.0502%
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:19
Перефразируя фразу скажу - можно сделать из депозитчика трейдера, но нельзя из трейдера вывести депозитчика ) Вы и тут проценты по депо считаете! ))
+5% к телу на сегодняшнем движе. Итого пока +25% считай с начала месяца.
Востаннє редагувалось sleazy в Сер 06 тра, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:22
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:28
Кайфуєм! І навіщо нам годувати прожорливого кроля? Кроля треба покарати і посмажити на мангалі!
На момент ставка 0.0702%
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:58
Казак-реально тебе нужно зашифроваться и меньше писать тут о своих сделках,незнакомые люди уже думают что ты ипанулся и тебя пора "на опыты" сдавать,как "зависимого игромана"
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:08
Хочу з лап жадібного кроля врятувати братів і сестер. Людина сьогодні заробила +5% від депо. За день, Карл! А кролик платить 0.1% річних. Грабують серед біла дня.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26
В то время как Китай тестирует внедрение цифрового юаня, в Украине на уровне правительства рассматривают возможность майнить криптовалюты, используя мощности АЭС.
Чтобы зарабатывать блокчейн-деньги, нужны компьютеры и много электроэнергии. При этом в стране сейчас излишек производства тока - из-за спада экономики. Поэтому его решили направить на зарабатывание крипто-денег.
О создании национальной криптовалюты речь пока не идет, так что, скорее всего о генерировании уже существующих: биткоина и других. Пилотный проект может стартовать в Энергодаре Запорожской области. На "Энергоатоме" должны проработать нормативные и технические вопросы до 8 мая.
Интересно, что майнинг криптовалют в Украине является нелегальным промыслом и до недавних пор СБУ и полиция возбуждала против "майнеров" уголовные дела и проводила на них облавы.
|