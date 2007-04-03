На бітмексі. Не бананом єдиним харчуємося!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 тра, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Усе сели у рОкету:
Цирюльник, можно приступать
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:28
Йууууухааа!!!! Пашла жара в хату! Ставка 0.0727%
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:35
Рано, сегодня какой-то неуверенный загон был, нужно повторить, пробив 9400
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:37
Тіко дєд-старпьор пукне...і так посиплеться все, такий сморід стоятиме...мама не горюй!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:40
Ну до халвинга как бы время есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:42
Притча во язицях, ця халва вже... Ох і прокатять з нею...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
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