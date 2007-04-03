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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1835183618371838

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:26

  Zebra написав:Так ти ж і так в просадці по кефіру був.

На бітмексі. Не бананом єдиним харчуємося! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 тра, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Усе сели у рОкету:
https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Цирюльник, можно приступать :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:28

  Vitaka написав:Усе сели у рОкету:
https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Цирюльник, можно приступать :mrgreen:

Йууууухааа!!!! :D Пашла жара в хату! :D Ставка 0.0727%
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:35

  Vitaka написав:Усе сели у рОкету:
https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Цирюльник, можно приступать :mrgreen:

Рано, сегодня какой-то неуверенный загон был, нужно повторить, пробив 9400
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:37

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:Усе сели у рОкету:
https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Цирюльник, можно приступать :mrgreen:

Рано, сегодня какой-то неуверенный загон был, нужно повторить, пробив 9400

Тіко дєд-старпьор пукне...і так посиплеться все, такий сморід стоятиме...мама не горюй! :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:40

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:Усе сели у рОкету:
https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Цирюльник, можно приступать :mrgreen:

Рано, сегодня какой-то неуверенный загон был, нужно повторить, пробив 9400

Ну до халвинга как бы время есть.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:42

  Vitaka написав:Ну до халвинга как бы время есть.

Притча во язицях, ця халва вже... :mrgreen: Ох і прокатять з нею... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Ну до халвинга как бы время есть.

Притча во язицях, ця халва вже... :mrgreen: Ох і прокатять з нею... :)


Очень может быть. Но ДО события народ активно занимает места в рОкете, естественно ЦУП будет пользоваться моментом :mrgreen:
Vitaka
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