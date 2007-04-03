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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20
OptiX написав:
Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.
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ib_investor
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:41
ib_investor написав: OptiX написав:
Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.
Та хай собі збирає на морозиво по 13уе. Але без понтів супертрейдера. Ато ніби то знайшов 100% безотказний подобовий профіт. У трейдінгу так легко не заробляє кожен пересічний, як він думає. І яб на його місті поки не вийщшов у нуль сидів би мовчки... бо ща швидкий сквіз до 15к, такий що він не встигне докинути у маржу грошей і баста...ліквід.
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OptiX
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:48
OptiX
Дякую за відповідь.
Давно в пошуках адекватного форуму по трейдингу, знайомі кажуть, що на фінансах збираються поважні люди.
А тут таке балабольство з бубном...
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ib_investor
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:52
я хз, що ви шукаєте. Але балобольство всюди)) І це норм, холівар шортістів з лонгістами і все такє...
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OptiX
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