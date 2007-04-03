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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20
OptiX написав:
Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.
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ib_investor
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:41
ib_investor написав: OptiX написав:
Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.
Та хай собі збирає на морозиво по 13уе. Але без понтів супертрейдера. Ато ніби то знайшов 100% безотказний подобовий профіт. У трейдінгу так легко не заробляє кожен пересічний, як він думає. І яб на його місті поки не вийщшов у нуль сидів би мовчки... бо ща швидкий сквіз до 15к, такий що він не встигне докинути у маржу грошей і баста...ліквід.
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OptiX
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:48
OptiX
Дякую за відповідь.
Давно в пошуках адекватного форуму по трейдингу, знайомі кажуть, що на фінансах збираються поважні люди.
А тут таке балабольство з бубном...
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ib_investor
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:52
я хз, що ви шукаєте. Але балобольство всюди)) І це норм, холівар шортістів з лонгістами і все такє...
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OptiX
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:07
ib_investor написав:OptiX
Дякую за відповідь.
Давно в пошуках адекватного форуму по трейдингу, знайомі кажуть, що на фінансах збираються поважні люди.
А тут таке балабольство з бубном...
Это не то место.Здесь меряние пиписьками и понты по прибылям.Глупые мысли, вычитанные где то и преподносимые как свои.Просто форум в целом явл местом обитания, а эта тема местом перекура.
Подпишись в телегу чью то с обсуждениями и обменом идеями, у меня таких пачка.И даже там приходится тщательно фильтровать и иногда выяснять отношения.
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Кучинелли
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:07
Не забудьте меня разбудить когда 10ку пробьем.
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airmax78
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:13
OptiX написав:
Козаче, тримай себе в руках... Пам'ятаю як ти постійно постив усю позитивну новину по ріплу. По ітогу обісрався... Зараз сидиш обісраний з шортом і молишся на кефір 188, і постиш все що завгодно з того, що тобі необхідно. Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я на заборі і чекаю шорта, але твої пости... Добре що хоч Бога з вірою перестав згадувати...
Ты жестковато ему, но в целом да.Я неск недель назад писал то же самое. но более ласково, т к КХ мий куме вже багато рокив.Без него было бы скучно и не интересно.Ну и вы. ребята из песочницы, не думайте что круче козака с большим опытом.КХ прославился в далёком 2017 году. как один из первых поверивших в туземун и купивших битки по 4000.Я проиграл ему спор о том, что биток в 2017 перетнёт 10000, не говоря уже о том, что он дошёл до 20000.Так что критикуйте моего друга поаккуратней. без заносов на поворотах, идеальных ни трейдеров ни спекулянтов,ни людей не бывает, сами мы не лучше.
Всё всем без обид
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Кучинелли
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:28
Кучинелли написав:
КХ мий куме вже багато рокив.Без него было бы скучно и не интересно
.Ну и вы. ребята из песочницы, не думайте что круче козака с большим опытом.КХ прославился в далёком 2017 году. как один из первых поверивших в туземун и купивших битки по 4000.Я проиграл ему спор о том, что биток в 2017 перетнёт 10000, не говоря уже о том, что он дошёл до 20000.Так что критикуйте моего друга поаккуратней. без заносов на поворотах, идеальных ни трейдеров ни спекулянтов,ни людей не бывает, сами мы не лучше.
Всё всем без обид
Більшість моїх постів саме про це...
Не треба до всього ставитися сурйозно...
Може я десь і прибрехав, десь правду сказав, то діло таке, ніхто крім мене цього не знає...Я не примушую нікого вірити мені чи не вірити.
Ставтеся до моїх постів жартіливо. Ну а якщо хтось знайде щось корисне, то буду радий!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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